Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmada oyuncular teknik ısınmanın ardından 5’e 2 pas ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Karadeniz ekibinde sakatlıktan dönen Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz ve Bruno Peres takımla birlikte çalışırken, Gervinho ve Trondsen fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Ağrıları bulanan Djaniny'in ise tedbir amaçlı olarak antrenmanlarda yer almadığı maç gününe kadar yetiştirileceği belirtildi.

Milli takım kamplarında bulunan Bakasetas, Siopis ve Cornelius'un ise yarın takımla birlikte çalışmaları bekleniyor.

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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