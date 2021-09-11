Trabzonspor, zirvedeki yerini korumak istiyor

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Süper Lig´in 4´üncü haftasında yarın Galatasaray´ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanıp zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.
Süper Lig´de 3´te 3 yaparak sezona iyi başlayan ve zirve koltuğunda yer alan Trabzonspor, yarın sahasında Galatasaray´ı ağırlayacak. Bordo-mavililer, 7 puanlı rakibini mağlup ederek hem zirvedeki yerini korumak, hem de galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Medical Park Stadyumu´nda saat 20.00´de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
SAKATLAR DÖNDÜ, KADRO DEĞİŞİYOR
Trabzonspor´da sakatlıkları nedeniyle son Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyen Dorukhan, Peres, Cornelius, Gervinho ve Trondsen Galatasaray maçı öncesi takıma katıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı´nın, sakatların dönmesiyle birlikte Galatasaray karşısında Giresunspor mücadelesindeki 11´inde değişiklikler yapması bekleniyor. Avcı´nın forvet hattında Djaniny´in yerine Cornelius´a, sağ bekte Serkan´ın yerine Peres´e, sol bekte ise İsmail´in yerine yeni transfer Denswil´e görev verebileceği öğrenildi.
MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin muhtemel 11´i şöyle: "UğurcanPeres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius
SAKAT: Yok
CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-09-11 10:28:38
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