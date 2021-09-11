Galatasaray Trabzon'da

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Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon’a geldi.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçak ile saat 20.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na ulaşan sarıkırmızılılar için geniş güvenlik önemleri alındı. 1.5 saat rötarlı olarak Trabzon'a gelen sarıkırmızılı kafile dış hatlar giden yolcu salonundan çıkış yaptı. Galatasaray kafilesini az sayıda taraftar karşılarken, bir taraftar Muslera'ya kendi çizdiği fotoğrafı hediye edip ardından da teknik direktör Fatih Terim'e sarıldı. Daha sonra kafile kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

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