Uzungöl’den Manavgat’taki yangın mağdurlarına yardım eli uzandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon’un Çaykara ilçesi Uzungöl’de toplanan nakdi yardımlar Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangın mağdurlarına gönderildi.

Ege ve Akdeniz yangınlarının başladığı dönemde Uzungöl’de Uzungöl Platformu olarak bir araya gelen yöneticiler, afetzedelere yönelik Manavgat ilçesinde bulunan 25 köy Muhtarı ile telefonda görüşerek, hem Uzungöl halkı adına geçmiş olsun dileklerini iletmiş, hem de acil ihtiyaçlar konusunda fikir alışverişinde bulunmuştu. Kampanya için bir araya gelen Uzungöl Platformu temsilcileri, Akdeniz Bölgesinde meydana gelen yangınlar ile ilgili Manavgat İlçesine destek olma kararı almıştı. Yapılan telefon görüşmelerinde Manavgat ilçesinde bulunan muhtarlar, orman yangınları ile birlikte otlak ve meraların da yandıklarını, hayvanlara yem bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade etmişlerdi. Bu durum üzerine Uzungöl muhtarı Mehmet Öztürk başkanlığında platformu temsilcileri tüm Uzungöl esnafını ziyaret ederek, Manavgat yangınları ile ilgili Uzungöl’ün farkını ortaya koyacak çalışmayı gerçekleştirdiler. Uzungöl Platformu tarafından yaklaşık 100 bin TL tutarında maddi yardım toplanırken, maddi yardım Cumhurbaşkanlığı Afet Kordinasyon Merkezi tarafından açılan hesaba yatırılarak kampanyaya destek sağlandı.

Toplanan nakdi yardım havale yapıldıktan sonra banka dekontu platform üyeleri tarafından Çaykara Kaymakamı Osman Çelikkol'a teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.