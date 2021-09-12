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Antrenörlerin futbol sohbetinde levyeli kavga çıktı: 2 yaralı

DHA

Antrenörlerin futbol sohbetinde levyeli kavga çıktı: 2 yaralı


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)TRABZON´da 2 futbol kulübünün antrenörleri arasında, futbol sohbeti sırasında çıkan levyeli ve yumruklu kavgada başlarından yaralanan antrenörler, darp raporu alıp birbirlerinden şikayetçi oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Hızırbey Mahallesi´ndeki ASKF Stadyumu çevresinde yaşandı. İddiaya göre, futbol üzerine konuşan TFF 3´üncü Lig ekibi Yomraspor´un altyapı koordinatörü Coşkun Çınar (50) ile Trabzon 1´inci Amatör Küme ekiplerinden Araklı 1961 Spor Kulübü antrenörü Memiş Emin (37) arasında gergin anlar yaşandı, tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki teknik adam, yumruk ve levyeyle saldırıp birbirlerini yaraladı. Başına aldığı darbeyle kanlar içinde kalan antrenörler, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Hastaneye giden Memiş Emin´in başına 12 dikiş atıldı. Başından yaralanan Coşkun Çınar da başka bir hastanede tedavi edildi. Taburcu olan ve darp raporu alan 2 antrenör de polise başvurup, birbirlerinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.
'ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'
Yaşanan kavgayla ilgili 2 teknik adam da DHA´ya açıklamada bulundu. Antrenör Memiş Emin, kavga ettiği Coşkun Çınar´ın kendisinden bir yıldır oyuncu istediğini anlatarak, "Samimi olduğumuz için sürekli konuşuyorduk. Bir yıldır benden altyapı için bir oyuncu istiyordu. 4-5 gün önce benim ve kulüp başkanım hakkında argo konuştu. Dün de Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Trabzon Şubesi´nde karşılaştık. Otururken durup dururken bana hakaret içerikli kelimeler kullandı. Ben de `düzgün konuş´ dedim. Üzerime yürüyünce sonra arbede yaşandı. Etraftakiler bizi ayırdı. Daha sonra farklı bir noktaya beni çağırdı. Üzerime koştu. Yanında biri vardı, onu engelledi. Sonra levyeyle kafama vurdu. Orada yere yığıldım, kendisi de kaçıp gitti. Yoldan geçen biri beni hastaneye getirdi. Kafama 12 dikiş atıldı. Gece 1´de hastaneden taburcu edildim. Bu normal bir olay değil. Öyle olsa konuşur çözerdik ancak bu, adam öldürmeye teşebbüs. Ölümle sonuçlanabilirdi. Allah yardım etti, beterinden korudu. Gerekli yerlere şikayetlerde bulunduk. Türk futbolunda böyle antrenörlerin olmasını istemiyorum" diye konuştu.
'HER İKİ TARAFA DA YAKIŞMADI'
Yaşananların her iki tarafa da yakışmadığını söyleyen Coşkun Çınar da, her zaman olduğu gibi olay günü de aynı ortamda otururken, sohbet esnasında ortamın gerildiğini belirtti. Çınar, "Aramız iyiydi, samimiydik. Sohbet esnasında tahrik, küfür yok. Futbol üzerine konuşurken bir anda ortam gerildi. O ayağa kalkınca, ben de ayağa kalktım. Bana önce kafa, daha sonra yumruk attı. Dişim kırıldı, elmacık kemiğim şişti, kafam yarıldı. Sonra orada bulunanlar bizi ayırdı. Yine arbede çıktı, kendimi savundum. Gerekli darp raporunu alıp şikayetçi oldum. Kesinlikle hakaret etmedim. Kendisi beni tahrik etti. İlk müdahaleyi o yaptı, mağdurum. Yaşanan bu olay futbolun içerisinde olan insanlar olarak her iki tarafa da yakışmadı. Böyle bir şey yaşadığım için üzgünüm. Dilerim tekrarı olmaz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-09-12 14:00:09

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