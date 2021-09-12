Trabzon'da fuhuş operasyonu: 15 kadın yakalandı Restoranlarda anlaştıkları müşterileri korsan taksilerle otele getirerek fuhuş yaptıkları tespit edilen 15 kadın yakalandı

Trabzon'da restoranlarda anlaştıkları müşterileri korsan taksilerle otele getirerek fuhuş yaptıkları tespit edilen 3'ü Türk, 12'si yabancı olmak üzere 15 kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Mahallesi Taşbaşı mevkisindeki restoranlarda yabancı uyruklu kadınların fuhuş için müşteri temin ettiği bilgisine ulaşıldı. Korsan taksilerle ilçedeki otele götürülen vatandaşların burada fuhuş yaptıkları ve otelin kadınların çalıştığı mekan haline getirildiğini tespit eden polis ekipleri sabahın ilk saatlerinde otele operasyon düzenledi. Otelde yapılan aramada 3'ü Türk, 12'si yabancı olmak üzere 15 kadın yakalanırken, 9 mm ve 7.65 mm tabanca ile 11 adet fişek ele geçirildi. Otel hakkında fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama 6136 sayılı kanuna muhalefet, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma suçlarında adli tahkikat başlatılırken, otel sahipleri ile 2 çalışanı gözaltına alındı.

Fuhuşa teşvik nedeniyle otel mühürlenerek, idari para cezası uygulanacağı ve yakalanan kadınların kamu sağlığı bakımından kontrolleri yapılarak sınır dışı işlemlerinin gerçekleştirileceği öğrenildi.

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