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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Galatasaray maçından notlar

DHA

Trabzonspor - Galatasaray maçından notlar


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 4'üncü haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
AVCI´DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Giresunspor mücadelesine göre Galatasaray karşısında ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Avcı, savunmada Serkan´ın yerine Peres´e, forvet hattında ise Djaniny´in yerine Cornelius´a görev verdi. Tedavileri devam eden ve antrenman eksiği bulunan Djaniny, Gervinho ile Dorukhan ise kadroda yer almadı.
DORUKHAN YİNE YOK
Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve sadece UEFA Konferans Ligi 3'üncü Tur'unda Molde FK ile oynanan ilk maçta yedek kulübesinde oturan Dorukhan Toköz, sonraki 6 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle kadroda şans bulamamıştı. Milli arada tedavi sürecini büyük ölçüde tamamlayan ve bir süre takımla denenen Dorukhan´ın Galatasaray karşılaşmasıyla ligde bordo-mavili forma ile ilk kez bir maçta kadroda yer alması beklenirken, oyuncunun ayak bileğinde ödem olduğu ve bu nedenle bu maçta da takımdaki yerini alamadığı belirtildi.
İKİ TAKIM DA 11´DE İLK KEZ 4 YERLİ OYUNCU SAHAYA ÇIKTI
Türkiye Futbol Federasyonu´nun (TFF) sezon öncesi takımların en fazla 8 yabancı ve en az 3 yerli oyuncuyla sahaya çıkma kararı sonrası ligde oynanan ilk üç karşılaşmada 11´inde 3´er yerli oyuncu yer alan Trabzonspor ile Galatasaray´da, bu karşılaşmada ilk 11´inde 4 yerli ve 7 yabancı oyuncuya görev verildi.
UĞURCAN VE MUSLERA TOKEN TAKAS ETTİ
Trabzonspor´da kaptan Uğurcan Çakır ile Galatasaray kaptanı Muslera karşılaşma öncesi saha kenarında bir araya geldi. İkili bu buluşmada birbirlerine kendi kulüplerine ait Fan Token takasını gerçekleştirdi.
AHMET AĞAOĞLU MAÇA GELEMEDİ
Trabzonspor kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kızının ev kazası geçirmesi nedeniyle karşılaşmaya gelemedi. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da, Ahmet Ağaoğlu´na geçmiş olsun dileklerini iletti.
TERİM´DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11´de üç değişikliğe gitti. Sakatlıklar nedeniyle eksik kadro ile Trabzon´a gelen sarı-kırmızılılarda Terim, sağ bekte Boey´in yerine Yedlin´e, hücum hattında Barış´ın yerine Emre Kılınç´a ve Diagne´nin yerine Halil´e şans tanıdı. Sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli ile cezası süren Marcao olmak üzere 5 futbolcu kadroda yer almadı.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Belirlenen kapasitenin tamamına yakınını dolduran taraftarlar, maç öncesi futbolcuları da tek tek tribünlere çağırıp alkışlarla moral verdi.
YESIC´TEN TRABZONSPOR´A ZİYARET
1989-90 sezonunda Trabzonspor formasını giyen Miodrag Yesiç, Galatasaray maçı öncesi bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Burada Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcısı ve Genel Sayman Emin Kahraman, Yönetim Kurulu Üyeleri Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar ve Eda Lermi Zorer ile bir süre görüşen Yesiç, bordo-mavililere Galatasaray maçında başarı diledi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-09-12 19:58:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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