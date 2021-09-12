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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Galatasaray: 2-2

DHA

Trabzonspor - Galatasaray: 2-2


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-STAT: Medical Park
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel
TRABZONSPOR: UğurcanPeres, Edgar, Hugo, İsmail(Dk.37 Trondsen)(Dk.53 Denswil)Berat, HamsikAbdülkadir Ömür(Dk.37 Yusuf), Bakasetas(Dk.81 Siopis), NwakaemeCornelius(Dk.82 Koita)
GALATASARAY: MusleraYedlin, Luyindama, Nelsson, Van AanholtBerkan, Cicaldau(Dk.82 Taylan)Emre(Dk.46 Aytaç), Morutan(Dk.46 Babel), Kerem(Dk.74 Mohamed)Halil(Dk.82 Oğulcan)
GOLLER: Dk.41 Cornelius, Dk.61 Nwakaeme (Trabzonspor)Dk.20-33 Emre (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Berat, Edgar (Trabzonspor)Berkan (Galatasaray)Süper Lig´in 4'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. 10 puana yükselen Trabzonspor bu sonuçla ligde ilk puan kaybını yaşarken, 8 puana çıkan Galatasaray ise 4 maç sonunda iki karşılaşmada puan kaybetti.
6´ncı dakikada İsmail´in sol kanattan uzak mesafeden kaleye gönderdiği topu Muslera yatarak kontrol etti.
20´nci dakikada Edgar´ın Uğurcan´a geri pasında araya giren Emre Kılınç´ın penaltı noktasının solundan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-1.
29´uncu dakikada Hamsik´in savunmanın arkasına yerden pasına iyi hareketlenen Cornelius´un ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği topu Muslera kontrol etmeyi başardı.
30´uncu dakikada Morutan´ın ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.
30´uncu dakikada Hamsik´in sol kanattan son çizgiden penaltı noktasının soluna çıkardığı topu Cornelius uygun pozisyonda gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
33´üncü dakikada Kerem´in şutunda açıyı daraltan Uğurcan´dan dönen topu Halil İbrahim penaltı noktasındaki Emre´ye aktardı. Boş kaleye onun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.
37´nci dakikada Nwakaeme´nin ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği şutu Muslera son anda kornere çeldi.
41´inci dakikada Hamsik´in sol kanattan ceza sahasına ortasında Bakasetas´ın kafa ile indirdiği altıpasın hemen gerisindeki Cornelius´un önünde kaldı, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
61´inci dakikada Cicaldau´nun pasında savunmanın arkasına sarkan Babel ceza sahası sol çaprazından vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
61´inci dakikada ceza sahası solunda Hamsik rakibinden sıyrıldıktan sonra topu penaltı noktası üzerindeki Nwakeme´ye çıkardı, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skora eşitlik geldi; 2-2.
70´inci dakikada Uğurcan´ın uzun pasına iyi hareketlenen Nwakaeme ceza sahası yayının üzerinden şutunu çekti ancak Muslera topu kontrol etmeyi başardı.
76´ncı dakikada Cicaldau´nun ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Halil´in şutunda kaleciyi geçen topu Yusuf kaleye giden topu çizgi önünden çıkardı, daha sonra Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+1´inci dakikada Yusuf sağ kanattan ceza sahası yayına kadar ilerledikten sonra vuruşunu yaptı, Muslera yumruklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
SAHAYA TARAFTAR GİRDİ
Galatasaray´ın 33´üncü dakikada attığı golün ardından kale arkası tribününden sahaya giren bir taraftar Abdülkadir Ömür'e bir şeyler söyledikten sonra güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak hemen dışarıya çıkartıldı.
TRONDSEN 16 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ
Trabzonspor´da 37´nci dakikada İsmail´in yerine oyuna dahil olan Trondsen, 53´üncü dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Norveçli futbolcunun yerine oyuna yeni transferlerden Denswil dahil olurken, Hollandalı oyuncu da bordo-mavili forma ile ilk maçına çıkmış oldu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-09-12 21:58:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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