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Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray ile karşılaştı. Müsabaka 22 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada sol çaprazda rakiplerini çalımlayarak önünü boşaltan Hamsik, Nwakaeme'yi gördü. Bu oyuncunun penaltı noktasına yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu. 22
71. dakikada Uğurcan'ın uzun degajında topu önüne alan Nwakaeme rakiplerinden sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mustafa Emre İyisoy xx, Ceyhun Sesigüzel xx
Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, Edgar le xx, Vitor Hugo xx, İsmail Köybaşı x (Trondsen dk. 37 x) (Denswil dk. 54 x), Berat Özdemir xx, Hamsik xx, Bakasetas xx (Siopis dk. 81 ?), Abdulkadir Ömür x (Yusuf Sarı dk. 37 x), Nwakaeme xx, Cornelius xx (Koita dk. 81 ?)
Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Luyindama xx, Nelsson xxx, Aanholt xx, Berkan xx, Cicaldau xx (Taylan dk. 82 ?), Morutan xx (Babel dk. 46 x), Emre Kılınç xx (Aytaç Kara dk. 46 x), Kerem Aktürkoğlu xx (Mustafa Muhammed dk. 75 x), Halil Dervişoğlu xx (Oğulcan Çağlayan dk. 82 ?)
Yedekler: Fatih, Alparslan Öztürk, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Emre Kılınç (dk. 20 ve 33) (Galatasaray), Cornelius (dk. 40), Nwakaeme (dk. 62) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Berkan Kutlu (Galatasaray), Berat Özdemir (Trabzonspor)

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