Fatih Terim: "Hani biz bitti demeden bitmezdi"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım Teknik Direktörlük görevinden ayrılan Şenol Güneş'i, itibarsızlaştırmanın, yaralamanın ve acıtmanın hiç hoş olmadığını belirterek, bunu hak etmediğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda 22 berabere kaldıkları Trabzonspor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terim, ilk yarı düşündükleri bir yapıyla oynadıklarını belirterek, "İlk yarıda, çok çalıştığımız düşündüğümüz ve uygulamayı isteğimiz yapıyla oynadık. İki tane attık ama çok da kaçırdık. Devre arasına 20 girmek başka bir oyun demektir. Ama 21 giriyorsanız başka bir oyun demektir. Olay çok başka olabilirdi. İkinci yarı gole kadar çok pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Biz yine yakaladık. Yakaladığımız pozisyonlarda iki farkı bulamadık. Böyle olunca tabii rakip Trabzonspor ile oynuyorsunuz. Çok iyi bir kadroya sahipler. 22 olduktan sonra tekrar kazanabilir miydik. Pozisyonlar bulduk. Gençliğin verdiği dinamizm koruma iç güdüsü ve heyecan gelecektir. Onları da aşacağız. Devre arası Emre Kılıç'ın sakatlığı aklımızda olmayan bir değişikliğe itti. Aytaç'ı alma sebebimde orta saha yardımcı olmasıydı. İki haftada 4 puan kaybettik ama deplasmanda olsa ilk yarıda oynadığımız maçın süresini artırmamız gerekecek. İlk yarıdaki hatalarımızdan bir tanesi her atağı sonuçlandırmamız gerekmiyor. Heyecan ve panik oldu. Puan kaybettiğimiz için üzgünüz "ifadelerini kullandı.



"2 puan kaybeden biziz"

İki puan kaybedenin kendileri olduğunu belirten Terim, "Baktığımız zaman 2 puan kaybeden biziz. Bir zaman gerekiyor. Kaybetmeden devam ediyoruz. En fazla maç oynayan biziz. Birçok neden sayabilirim ama bütün bunlara rağmen açıkçası kullanmak istediğimiz oyuncuları kullanamadık. Bazı oyuncularımızın bize yardımcı olması lazım. Perşembe günü önemli bir takım ile oynayacağız hafta sonu tekrar oynayacağız" dedi.



"Şu anda içinde bulunduğumuz tesisler Şenol Güneş tesisleri"

A Milli Takım ile ilgili soruya ise Terim, "Olayları izliyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz tesisler Şenol Güneş tesisleri. Kazanılırkaybedilir. Bir itibarsızlaştırma bir yaralama bir acıtma hiç hoş değil. Bunu hak etmedi ne o ne de arkadaşları. Saygıyla anmayı, sevgiyle göndermeyi bilmeliyiz. Şenol Güneş bu ülkeye hizmet etti. Yanlış yaptı doğru yaptı. İstenmek nasıl doğalsa ayrılmakta doğaldır. Ayıp ediyorsunuz ve arkadaşlarına ayıp ediyorsunuz. 4 tane maç var ve iddiamız var. Gidebilir miyiz evet gidebiliriz. Bir şeyler yakalayabiliriz. Biz bunlara konsantre olmaya çalışırsak gidebiliriz. Şimdi başladı kim gelecek. Yabancı yerli geliyor bırakın onlarda kafasına göre seçsinler. Nedir bu kendi kendimize yaptığımız anlamıyor. Bırakın kendilerince karar versinler. Bu dört maç bu çocukların yanında olalım. Federasyonun yanında olalım. Ben de Şenol Güneş de bu formayı taşıdık. Kazanmayı biz istemez miyiz. Sakin olalım. Dört maç var bu çocuklara güvenelim. Hani 'biz bitti demeden bitmez'. Tam zamanı işte arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

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