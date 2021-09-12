Trabzonspor Galatasaray maçının ardından teknik direktörler Abdullah Avcı ve Fatih Terim'in açıklamalarını DHA Feed 1 üzerinden CANLI yayınlamaktayız.DHA-Spor Türkiye-Trabzon
2021-09-12 23:27:12
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