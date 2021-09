Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)-Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçtan oyun olarak memnun, skor olarak memnun olmadığını söyledi.

Geçen sene şampiyonluğu bir golle kaçırmış, onun üzerine genç transferler yapmış bir takıma karşı oynadıklarını belirten Abdullah Avcı, "En önemlisi geçiş takımına karşı oynadık. Son 3 maçta attıkları 3 gol geçiş golleriydi. Bununla beraber yüksek şiddetle en fazla öne doğru koşu yapan takım. Biz de buna karşı olarak hem topa sahip olmamız, hem de top bizde olduğunda, set oynarken savunma güvenliği doğru olmamız gerekiyordu. İlk yarı her zaman olmayacak senaryolarla karşılaştık. Bireysel kayıpları böyle rakipler cezalandırılabiliyor. Bu konuda cezalandık. Ama oyunun ilk yarısında bir bölümden sonra hiç vazgeçmedik. Bu yörenin, coğrafyanın genetiğinde olduğu gibi vazgeçmeden devam ettik. İlk yarının ortalarından sonra topa sahip olarak pozisyonlara girerek golü de bularak içeri girdik" dedi.

"GALİBİYETİ KAÇIRDIK"

Avcı, ikinci yarı beraberliği yakaladıklarını, ardından da galibiyeti kaçırdıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"İkinci yarı rakibin 1, bizim çok fazla pozisyonumuz var. Oyunu domine ettik hem böyle rakiplere karşı 2-0 geri düşüp vazgeçmeyerek, büyük takım refleksi göstermek çok önemliydi. Oyun olarak memnun, skor olarak memnun değilim. Kazanmak istiyorduk. Geriden dönüp galibiyeti kaçırdık diye düşünüyorum. Bu kadar bireysel hata olabilecek değil, ama bunlar futbol içinde var."

"OYUNCULARA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Avcı, Abdülkadir Ömür'e taraftarların gösterdiği tepkiye tepkisine ilişkin ise, "Kolay süreç değil. Yaşadıkları da kolay değil. Performansında inişler, çıkışlar olabilir. Şehir, sizler, bizler bu yetenekli oyuncuya sahip çıkacağız. Yarın sonradan girip maç kazandıracak. Değerli, yetenekli oyuncumuz, ona sahip çıkmamız gerekiyor. O da kolay süreçlerden geçmiyor. Milli takıma gitti, sakatlıklar yaşadı, önceki sene yaşadı, tekrar toparlamak zor. O tür oyuncular bizi şampiyon yapacak. İniş çıkışlar olacak ama bazen onun yerine giren oyuncu bir şeyler yapacak. Bu işin içinde var. Biz ona destek olacağız, o daha fazla çalışacak. Değerli bir oyuncu. Böyle oyuncuyu kaybetmenin kolay olmaması gerekiyor" diye konuştu.

FATİH TERİM: İKİ PUAN KAYBEDEN BİZİZ, ÜZGÜNÜZ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise, puan kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, "İlk yarı için çok düşündüğümüz, çalıştığımız, uygulamayı istediğimiz bir yapı ile oynadık. İki tane attık ama çok daha pozisyon kaçırdık. Geçen hafta da söyledim; devre arasına 2-0 girmek, ikinci yarı başka oyun oynamak demektir. 2-1´de maalesef başka bir oyun oynuyorsunuz. Orta sahada oyuncularımızın takip etmemesi, topun bizde kalmasını sağlayamamamız, o an telaş, panik, devre sonunda 41´de gol yedik. Olay bambaşka olabilirdi. İkinci yarı gole kadar pozisyon vermedik. Biz yine pozisyonlar bulduk ancak, yakaladığımız pozisyonlarda iki farkı bulamadık. Halil´in, Babel'in, Kerem´in pozisyonları var. Böyle olunca da sonuçta Trabzonspor ile oynuyorsunuz. Çok iyi kadrosu var. Her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahipler ve 60´larda maalesef yine gol yedik. Kazanabilir miydik, evet. Gençliğin verdiği o dinamizm, o enerji yüksekse, zaman zaman da onun verdiği telaş, panik, acele etme, koruma içgüdüsü de beraberinde gelecektir. Bunları da aşacağız. Elbette kazanmak istiyoruz. Devre arasında Emre Kılınç´ın alt adalesine darbe yemesi sonucu sakatlığı esasında aklımızda olmayan değişikliğe mecbur etti. `Hocam oynayamam´ deyince değiştirdik. Aytaç´ı alma sebebimiz de biraz daha 8 numara pozisyonunda Yedlin´e yardım etmesiydi. Nwakeme içeri çektiğinde maalesef orada ilk yarı bariyerle karşılaşmadı. İkinci yarı bunu daha çok istedik. Dolayısıyla iki haftada 4 puan kaybettik ama deplasmanda da olsa bu oynadığımız ilk yarıdaki oyunun süresini attırmamız gerekecek. Daha çok topun bizde kalmasını sağlamamız gerekecek. İlk yarıda bizim hatalarımızdan bir tanesi her topu çabuk hücum, her topu sonuçlandırma mecburiyetinde gibi telaş ve panik veya hızlı oyun içerisinde oynamanız gerekmiyor. Orada hata yaptık. Ama genel olarak bugünde geçen hafta da kazanmamız gerekirdi. Puan kaybettiğimiz için üzgünüz" şeklinde konuştu.

"MORUTAN´I TAKTİK İCABI ÇIKARDIM"

Terim, Morutan´ı oyundan çıkarmasıyla ilgili gelen bir soruya ise, "Morutan'ı Emre sakatlandı diye çıkardım. Morutan tercihimi de anlattım. Morutan topla bizim en güvendiğimiz oyunculardan biri. Oynamaya devam edecek. Taylan da olmayınca orta sahaya 8 gibi pozisyonda Yedlin´e yardım edecek bir oyuncuya ihtiyacımız oldu. Dolasıyla öyle değişiklik yaptım. Morutan topla iyi ama topsuz bugün özellikle orta sahada bir takım yardımlar yapamadığı için o yüzden. Yoksa herhangi bir düşüncem yoktu" yanıtını verdi.

"3 PUAN ALAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Bugün 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Terim, şöyle devam etti:

"Baktığınız zaman geçen hafta da bugün de 2 puan kaybeden biziz. 4 maç oynadık 3'ü deplasmanda. En fazla maç oynayan biziz. Birçok sebep sayabilirim ama bütün bunlara rağmen açıkçası Barış, Boey, Arda tecrübesini sahada kullanabilsek, çok müsait olan orta sahada ikinci yarı özellikle Feghouli´yi de kullansak diye de düşünmüyor değilim. Bazı oyuncularımızın tekrardan düzelmesi, yardımcı olması lazım. Sabaha karşı İstanbul'da olacağız. Perşembe önemli takımla oynayacağız. Hafta sonu tekrar maç var. Her oyuncudan faydalanmayı düşünüyoruz. Genç olması muhakkak ki bir zaman gerektiren bir şey olabilir ama bu arada ligdeki avantajımızı da devam ettirmek istiyoruz, kaybetmemek niyetindeyiz."

"ŞENOL GÜNEŞ VE ARKADAŞLARI BUNU HAK ETMEDİ"

"ŞENOL GÜNEŞ VE ARKADAŞLARI BUNU HAK ETMEDİ"

Terim, Milli takımdaki teknik direktörlük görevinden ayrılan Şenol Güneş ile ilgili olarak ise, "Olayları izliyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz bu güzel tesisin ismi de Şenol Güneş tesisleri. Türk futboluna bu kadar hizmet etmiş bir arkadaşımız. Kazanılır, kaybedilir, kritikler yapılı, beğenilir, beğenilmez eyvallah ama bir itibarsızlaştırma, yaralama, acıtma hiç hoş değil. Bunu hak etmedi. Ne o ne de arkadaşları. Saygı ile anmasını, sevgi ile göndermesini de bilmeliyiz. Şenol Güneş bu ülkeye hizmet etti. Herkesten fazla ister kazanmayı. Yanlış yaptı, doğru yaptı. Sevapları çok fazladır. Bu nedir ya. Yoksa gelip görev yapmak, imza atmak, istenmek doğalsa, güzel ayrılmak da doğaldır. Şenol hocaya arkadaşlarına ayıp ediyorsunuz. 4 tane maç var. İddiamız var. Gidebilir miyiz? Evet. Norveç'i burada yendiğimiz zaman play-off veya en iyi iki bir şeyleri yakalayabiliriz. Bunları konsantre olmamız gerekirken şimdi başladık kim gelir. Milli takım etrafında hep beraber toplanmalı, onlara moral olmalıyız. Yardımcı olmalıyız. Ben geldin, sen geldin, ben gittim, yabancı, yerli geliyor. Bırakın onlar da kafasına göre rahat seçsinler. 4 tane maç. Ondan sonra başka bir program yapar, yeni bir yapılanma olur. Çok fazla zaman yok. Üç hafta sonra maç oynuyorsunuz. Nedir bu kendi kendimize yaptığımız harakiri? Bunu anlamış değilim. Bırakın insanlar sakin kafayla karar versinler. Bu dört maçta da biz bu çocukların, milli takımın, federasyonun yanında olalım. Bugün her Türk her maçtan evvel İstiklal Marşı okuyor ve coşkuyla okuyoruz. Bu ay-yıldızı ben de, Şenol da beraber göğsümüzde taşıdık. Sonra da hoca olarak taşıdık. Bizden daha fazla başka isteyen kim olabilir? İşin teknik boyutu geberttiniz. Ekonomi boyutunu öldürdünüz, bu nedir? Bir sakinleşelim arkadaşlar. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. 4 maç var, her şey değişir. Bu konuştuklarımızı belki gülerek anarız. Ne yaptık? Biz neler yapmıştık, ne hata etmiştik. Durun bakalım, hakem daha düdüğü çalmadı. Hani biz bitti demeden bitmezdi? Şuan tam zamanı işte arkadaşlar lütfen" ifadelerini kullandı.

