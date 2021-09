Prof. Dr. Aydın: Karadeniz´de yüksek vakaların nedeni değişen nüfus hareketi

Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Covid-19 vaka sayısının güncel haritasına göre en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller listesinde Karadeniz'de Rize ve Bayburt ilk sırada yer aldı. Trabzon, Gümüşhane, Artvin, Giresun, Samsun ve Ordu da yüksek vaka oranlarıyla öne çıktı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Bölgede ciddi nüfus hareketi var ve bu maalesef hazirandan bugüne kadar aynı insanların kaldığı bir nüfus hareketi değil. Hemen hemen her hafta bu nüfus hareketi değişmektedir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Haritada en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller listesinde Rize ve Bayburt ilk sıralarda yer aldı. Bölgede iki kentin yanı sıra Trabzon, Gümüşhane, Artvin, Giresun, Samsun ve Ordu da yüksek vaka oranlarıyla öne çıktı. Karadeniz´de yüksek vakaların nedeninin sürekli değişen nüfus hareketi olduğu belirtildi.

`NÜFUS HER HAFTA VEYA 15 GÜNDE DEĞİŞİYOR´

Karadeniz Bölgesi'ndeki vaka pozitifliğinin lider durumda olmasını `üzücü´ olarak değerlendiren KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Aşılama için yapılan gayretleri, filyasyonu, sağlık hizmetlerinin ciddi şekilde ele alındığını biliyorum. Buna rağmen vakaların yüksek olmasının çeşitli nedenleri var. Bunlardan bir tanesi, toplumda bulaşta etkili olan yaş grubunun hangi oranda aşı olup olmadığı çok önemli. İkinci noktaysa, Haziran ayı itibarıyla hem tatil, hem çay ve fındık tarımı, hem uluslararası turizm nedeniyle gelen insan sayısının yerleşik olan insanlardan daha yüksek sayıda olması. Bölgeyi gözden geçirirseniz hiçbir otelde yer bulamazsınız. Hatta evlerde konaklamaya başladı insanlar. Burada ciddi nüfus hareketi var ve bu maalesef hazirandan bugüne kadar aynı insanların kaldığı bir nüfus hareketi değil. Hemen hemen her hafta veya 15 günde bir değişmektedir" diye konuştu.

`TÜRKİYE ZATEN KIRMIZI ALANDA´

İnsanların tedbirlere uymadığı için vakaların yüksek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydın, "Sokakta gördüğümüz manzaralarda, insanlara önerdiğimiz hijyen, mesafe ve maske kuralına tam uyulmadığını görüyoruz. Bu sadece Karadeniz´e spesifik değil. Zaten Türkiye vaka sayıları açısından kırmızı alanda. Sadece o kırmızı alanın en kötüsü biz görünüyoruz. Bunun da saydığım parametrelere bağlı olabileceğini düşünüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKALSelçuk BAŞAR

