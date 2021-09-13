Palamut tezgâhlarda ilk kez kendini gösterdi Balık av sezonu başlangıcından bu yana ağlarda pek görülmeyen palamut tezgâhlarda yerini aldı Palamut tanesi 20-25 liradan satılıyor

Balık av sezonu başlangıcından bu yana ağlarda pek görülmeyen palamut nihayet tezgâhlarda yerini almaya başladı.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de kalkmasının ardından Karadeniz’e açılan tekneler ilk günleri genellikle bol istavrit avlarken, palamut pek görülmemişti. Trabzon’da ilk kez bugün tezgâhlarda yerini alan palamudun tanesi 2025 TL arasında satılırken balıkçılar bundan sonra palamudun daha bol geleceğini ümit ediyor.

Tezgâhlarda daha ziyade istavrit bolluğu yaşanırken Trabzon’da palamudun genellikle Sinop taraflarından geldiği belirtildi.

Balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır, palamudun tanesini 2025 TL’den sattıklarını ifade ederek “Palamut şu anda az geliyor. Fiyatı 2025 TL arasında değişiyor. Bundan sonra daha çok gelecek diye tahmin ediyoruz. İlk kez palamut bugün tezgâhlarda yerini aldı. Genellikle Sinop tarafından geliyor. Vatandaş şu anda palamudu pahalı buluyor, ucuz arıyor. İstavrit 12,515 TL, mezgit biraz pahalı 4050 TL, çupra, levrek 4060 TL arasında. Sezondan umutluyuz” dedi.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı ise bu sezon palamudun geç geldiğini belirterek ”Şu anda 500 gramlık palamutların tanesini 25 TL’den satıyoruz. Artık palamut gelmeye başladı. Sinop tarafından geliyor. Şu anda balığa talep var bol miktarda istavrit geliyor palamutta gelmeye başladı. Bu sezon çinekop, lüfer de bol olacağını tahmin ediyoruz. İstavrit’in kilosu 15 TL, Çinekop 40 TL civarında, mezgit 4050 TL, kaya levreği 70 TL. Bu sezon palamut olacak gibi görünüyor hamsi de gelmeye başladı. Palamut ilk kez bu kadar geç geldi. Havalar şu an sıcak deniz soğuk olursa balık daha çok olur” diye konuştu.

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