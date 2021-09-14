Gariban gördüler çay ve poğaça ısmarladılar, o cemaatin ayakkabısını çaldı Ayakkabıyı çalarak gittiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gariban gördüler çay ve poğaça ısmarladılar, o cemaatin ayakkabısını çaldı Ayakkabıyı çalarak gittiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

İHA

Gariban gördüler çay ve poğaça ısmarladılar, o cemaatin ayakkabısını çaldı Ayakkabıyı çalarak gittiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi girdiği camide cemaate ait bir çift ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı. O anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki 1 Nolu Beşirli mahallesinde bulunan Adatepe Camii'nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Geçtiğimiz günlerde öğle namazı öncesi caminin önüne gelen bir şahsı gariban gören caminin çay ocağı işletmecisi Haydar Yılmaz, şahsı davet ederek çay ve poğaca ısmarladı. Çayını içtikten sonra işletmeci Haydar Yılmaz'a cami imamını ve dernek başkanını soran şahıs bir süre sonra çay ocağında çıktı. Öğle namazının okunduğu sıralarda tekrar camiye gelen şahıs girişteki cemaatin ayakkabılarını inceledi. Gözüne kestirdiği spor ayakkabıyı ilk önce eline alan şahıs daha sonra etrafı kontrol etti. O anlarda kayıtta olan güvenlik kamerasını fark etmeyen şahıs aldığı ayakkabıyı montunun içine koyarak uzaklaştı. Cami çıkışında ayakkabılarının bıraktığı yerde olmadığını fark eden cemaat caminin derneğine başvurdu. Cami derneği tarafından incelenen güvenlik kameralarında ayakkabının çalındığı tespit edildi.
Adatepe Cami'nin çay ocağı işletmecisi Haydar Yılmaz, yaptığı açıklamada "Öğleden önce çay ocağını gelmişti. Cami imamı ve dernek başkanını sordu. Ben de onu gariban gördüm. Karnının aç olduğunu düşündüm poğaça ve çay verdim. Acıdım ona gariban gibi görünüyordu. Çayını içtikten sonra gitti. Öğle namazına doğru tekrar geldi. Namaz için cemaat camiye girince o da peşlerinden camiye girmiş" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akçaabat ilçesinde balıkçı ağına ceset takıldı
YEREL HABERLER Akçaabat ilçesinde balıkçı ağına ceset takıldı
Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara ...
Trabzon’da turizm temalı sağlık çalıştayı
YEREL HABERLER Trabzon’da turizm temalı sağlık çalıştayı
Trabzonspor'dan Trondsen açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Trondsen açıklaması
Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile geri dönüşleri
YEREL HABERLER Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile geri dönüşleri
Palamut tezgâhlarda ilk kez kendini gösterdi Balık av sezonu başlangıcından bu yana ağlarda pek görülmeyen palamut tezgâhlarda yerini aldı Palamut tanesi 20-25 liradan satılıyor
YEREL HABERLER Palamut tezgâhlarda ilk kez kendini gösterdi Balık av ...
Nwakaeme seriye bağladı
YEREL HABERLER Nwakaeme seriye bağladı
Prof. Dr. Aydın: Karadeniz´de yüksek vakaların nedeni değişen nüfus hareketi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aydın: Karadeniz´de yüksek vakaların nedeni ...
Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından
Avcı: "Oyun olarak memnunum ama skor olarak memnum değilim"
YEREL HABERLER Avcı: "Oyun olarak memnunum ama skor olarak memnum ...
CANLI YAYIN DUYURUSU
YEREL HABERLER CANLI YAYIN DUYURUSU
Fatih Terim: "Hani biz bitti demeden bitmezdi"
YEREL HABERLER Fatih Terim: "Hani biz bitti demeden bitmezdi"
Trabzonspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 2 (Maç ...
Trabzonspor - Galatasaray: 2-2
YEREL HABERLER Trabzonspor - Galatasaray: 2-2
Trabzonspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Trabzonspor:1 - Galatasaray:2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor:1 - Galatasaray:2 (İlk yarı)
Trabzonspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Galatasaray maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - Galatasaray maçından notlar
Burak Elmas: Hocamızın milli takıma gitmesine izin vermeyiz
YEREL HABERLER Burak Elmas: Hocamızın milli takıma gitmesine izin ...
Burak Elmas: "Fatih Terim'in Milli Takıma gitmesine izin vermeyiz"
YEREL HABERLER Burak Elmas: "Fatih Terim'in Milli Takıma gitmesine ...
Trabzon'da restoran ve otele fuhuş baskını: 15´i kadın, 17 gözaltı
YEREL HABERLER Trabzon'da restoran ve otele fuhuş baskını: 15´i ...
Antrenörlerin futbol sohbetinde levyeli kavga çıktı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Antrenörlerin futbol sohbetinde levyeli kavga çıktı: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.