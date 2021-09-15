Atatürk'ün Trabzon'a gelişi törenle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon’a ilk gelişinin 97. yıldönümü törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon’a ilk gelişini kutlamak üzere Trabzon Valiliği önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Trabzon Vali Vekili Emin Sait Karahaliloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Erdem Canpolat, Trabzon İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Şen, Trabzon İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve mülki idare amirleri katıldı. Vali Vekili Karahaliloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu ve Garnizon Komutan Vekili Canpolat’ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, törende yaptığı konuşmada, “Bugün Kurtuluş Savaşımızın lideri ve kahramanı; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon’u teşriflerinin 97’nci yıldönümü. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla yad ediyorum. Yine Malazgirt’ten Çanakkale’ye ve kurtuluş savaşına bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

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