Abdulkadir Ömür, taraftarlarla bir araya geldi Trabzonsporlu oyuncular Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak taraftarlarla bir araya gelerek yemek yedi

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür, Galatasaray maçında yaşadıklarından sonra bordomavili taraftarlarla bir araya gelerek yemek yedi. Ömür'e takım arkadaşı Abdulkadir Parmak da eşlik etti.
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Trabzonspor müsabakada 20 geriye düşmüştü. Performansıyla taraftarların tepkisini çeken ve bir kişinin sahaya girmesiyle 39. dakikada oyundan alınan Abdulkadir Ömür, yedek kulübesinde göz yaşlarına hakim olamamıştı. Yaşananların ardından bugün bordomavili taraftarlar Abdulkadir Ömür'ü ve takım arkadaşı Abdulkadir Parmak'ı Faroz Balıçkı Barınakları'nda ağırladı. Takım menajeri Emrah Tok'un da yer aldığı yemekte Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak taraftarlarla sohbet etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.