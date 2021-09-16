Nwakaeme, Kasımpaşa'yı seviyor

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, bordomavili forma ile Süper Lig kariyerinde en fazla golü Kasımpaşa'ya attı. Ligin ilk 4 maçında 4 gol atarak seriye bağlayan Nijeryalı oyuncu, Kasımpaşa maçında da gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılırken, bordomavili takıma geldiği günden beri hücum hattında önemli bir performans ortaya koyan Nwakaeme ise bu sezon kariyerinin en iyi başlangıcına imza atmıştı.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 20182019 sezonu başında transfer edilen golcü oyuncu, 4 sezondur bordomavili formayı giyerken 117 resmi karşılaşma da 37 gol attı. Başarılı futbolcu söz konusu gollerin 6'sını Kasımpaşa filelerine göndererek Türkiye kariyerinin en fazla golünü ise İstanbul temsilcisi karşı attı.



3 maçta 6 gol

Nwakaeme, Kasımpaşa'ya karşı 5 resmi müsabakada forma giydi. Nijeryalı oyuncu 2 maçta rakip fileleri boş geçerken 3 maçta ise 2'şer gol atarak 6 gole imza attı.



Seriye devam

Nwakame, bordomavili takımın ilk haftasında 51 galip geldiği Yeni Malatyaspor, ikinci haftada 21 kazandığı Sivasspor, 3. haftada 10 yendiği Giresunspor maçı ile 22 biten Galatasaray maçlarında 1'er gol olmak üzere 4 gol attı. Geride kalan 4 haftayı boş geçmeyen Nwakaeme, Kasımpaşa karşısında da gollerine devam ederek serisini sürdürmeyi hedefliyor.



10 puana direkt katkı

Ligde 4 maçı da boş geçmeyen Nwakaeme'nin gol attığı bu maçlarda Trabzonspor 10 puan elde ederek, ligde averajla Beşiktaş'ın gerisinde ikinci sırada yer aldı. Bordomavili takımın elde ettiği puanlara direkt katkı sağlayan oyuncu 1 de asist yaptı. Karadeniz ekibinin attığı 10 golün 4'ü ise Nijeryalı oyuncudan geldi.

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