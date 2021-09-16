Trabzonspor, gol yollarında tarih yazıyor

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Süper Lig'in ilk 4 haftasında 10 gol kaydederek bu alanda en iyi başlangıçlarından birini gerçekleştiren Trabzonspor, 5´inci hafta mücadelesinde Kasımpaşa karşısında en az 3 gol bulması durumunda tarihinin en iyi ikinci performansını sergileyecek.
Süper Lig´de ilk 4 haftada topladığı 10 puan ile tarihinin en iyi başlangıçlarından birine imza atan Trabzonspor, söz konusu haftalar baz alındığında gol yollarında da en iyi başlangıçlarından birini gerçekleştirdi. Geride kalan 4 haftalık bölümde rakip fileleri 10 kez havalandırarak ligin en golcü takımı konumunda yer alan bordo-mavililer, kendisi adına son 11 sezonun da en gollü başlangıcını yaptı.
KASIMPAŞA MAÇINDA EN İYİ İKİNCİ PERFORMANSINI SERGİLEME FIRSATI
İlk 4 haftalık bölümde 11 gol kaydettiği 2010-11 sezonunun ardından bu sezon 10 golle bu noktada son 11 sezonun en iyi başlangıcını gerçekleştiren Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa karşısında 3 gol kaydetmesi durumunda ise ilk 5 haftalar itibariyle tarihinde en çok gol kaydettiği ikinci performansını sergileyecek. Karadeniz ekibi, 2004-05 sezonunda 5 haftalık bölümde 15 gol kaydederek bu alanda en iyi performansına imza atmıştı.
EN GOLCÜ NWAKAEME
Bu arada Süper Lig´de ilk 5 haftalık periyotta 10 gol kaydeden Trabzonspor´un en golcü ismi ise Nwakaeme oldu. Nijeryalı oyuncu ligde 4 maçta 4 gol kaydederken, onu 2 golle Bakasetas takip etti. Bordo-mavililerde Gervinho, Hamsik, Djaniny ve Cornelius da 1´er golle skora katkı sağladı.
GERVINHO İLE DORUKHAN DA DÖNÜYOR
Trabzonspor´da sakatlıkları bulunan oyuncular da takıma dönmeye başladı. Bordo-mavililerde sakatlıkları nedeniyle son oynanan Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyen Gervinho ile Dorukhan´ın Kasımpaşa karşılaşmasında kadroda yer almaları bekleniyor. Ayrıca sakatlığı bulunan bir başka isim Djaniny´in durumu ise yapılacak olan kontrollerin ardından netlik kazanacak. Bu üç oyuncunun takıma dönmesiyle, Karadeniz ekibi ligde tam kadro ile eksiksiz mücadele edebilecek.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-09-16 10:46:13
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.