Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 5´nci haftasında Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. 5´e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu. Sakatlığı bulunan Trondsen antrenmanda yer almazken, Djaniny ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-09-16 15:19:48



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