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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçaabat’a ikinci gençlik merkezi

İHA

Akçaabat’a ikinci gençlik merkezi

Trabzon’un Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesinde bulunan evveliyatında öğrenci yurdu olarak kullanılan ve son yıllarda atıl vaziyette bulunan, Akçaabat Kaymakamlığı Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait bina, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tadilatı yapılarak Gençlik Merkezi Olarak Akçaabat’a kazandırılacak.
Akçaabat’a ikinci Gençlik Merkezi Kazandırdıklarını ifade eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “ ‘Halka Hizmet Hakka İbadettir’ düsturu ile Spor şehri Akçaabat’ımıza yatırımları kazandırmaya devam ediyoruz. Geçmiş dönemlerde İlçemiz Söğütlü Mahallemizde yapılan Akçaabat Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Gençlik Merkezi ve Atletizm sahası şehrimize spor turizmi açısından önemli katkılar sağlamış, 2010 yılında Trabzon’da yapılan EYOF başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmıştır. Geçen sürede özellikle şehrimizde genç nüfusun artması ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize spor yapma imkânı sunmak ve onların kötü alışkanlık kazanmalarını bir nebze önlemek için ve sağlıklı bireylerin yetişmesi adına şehrimizdeki spor alanlarını arttırma konusunda girişimlerimiz oldu. Belediyemiz bünyesinde Yaylacık Mahallemizde Spor kompleksi projemizi bir taraftan yürütürken diğer taraftan ilçemizin batı kısmına bir Gençlik Merkezi kazandırmak istedik. Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüzün talebi ile İlçemiz Kavaklı Mahallesinde bulunan, geçmiş dönemlerde yurt olarak kullanılan sonrasında ise boş duran Akçaabat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait binayı restore ederek burayı Gençlik Merkezi olarak halkımızın hizmetine sunmayı planladık. Yapılan girişimler ve takipler sonrasında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü binanın tahsisini Gençlik Spor Bakanlığına yaptı. Gençlik Spor Bakanlığımız da binanın Gençlik Merkezi olarak hizmet verebilmesi için gerekli proje çalışmasını tamamlayarak ihale aşamasına geldi. İhale süreçlerinin ardından inşaatının yapımı başlayacaktır” dedi.
“Gençlerimiz Geleceğimizdir”
Gençler hem şehrimizin hem de Ülkemizin geleceğidir diyen Başkan Ekim “Akçaabat’ta azımsanmayacak oranda genç nüfusumuz var. Gençlerimiz son zamanlarda, özellikle pandemi döneminde, sosyal yaşantıdan uzak evlerinde bilgisayar ve tabletlerin esiri haline gelerek sosyal hayatlarından mahrum kaldılar. İlçemize kazandıracak olduğumuz ikinci Gençlik Merkezi ile gençler keyifli ve kaliteli vakit geçirebilecek. İçerisinde sosyal ve kültürel aktiviteler yapılabilecek. Gençler boş zamanlarda spor yapıp ders çalışabilecek. Onların çağa uygun, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi çok önemli. İyi yetişen gençler sayesinde ülkemiz inşallah çok daha iyi yerlere gelecek. İşte bu sebeplerle gençlerimize yönelik yatırımları önemsiyoruz. Gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimini olumlu yönde etkilerken, kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yardımcı olacak projelerin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Akçaabat’ımıza ikinci Gençlik Merkezinin kazandırılmasında önemli katkıları olan, ilgili Bakanlıklarımıza, Trabzon Milletvekillerimizden Bahar Ayvazoğlu ve Adnan Günnar’a, AK Parti Trabzon İl Başkanımıza, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanımıza ve emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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