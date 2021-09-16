Trabzon’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

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Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bir eve baskın yapan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Polis, operasyon anına ilişkin görüntüleri de basınla paylaştı. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-09-16 15:30:47



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