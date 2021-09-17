Trabzonspor, namağlup seriyi sürdürmek istiyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Süper Lig´de 4 haftadır yenilmeyen ve 5´inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanıp namağlup yoluna devam etmek istiyor.
Süper Lig´in ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla yenilgisiz yoluna devam eden Trabzonspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa´ya konuk olacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak hem namağlup seriyi sürdürmeyi, hem de zirvedeki iddialı yürüyüşüne devam etmeyi hedefliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu´nda saat 16.00´da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor´da sakatlığı bulunan Trondsen bu maçta forma giyemeyecek. Djaniny´in durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak. Bordo-mavililerde tedavileri tamamlanan Gervinho ile Dorukhan ise Kasımpaşa maçıyla takıma geri dönecek. Teknik direktör Abdullah Avcı´nın son oynanan Galatasaray karşılaşmasındaki ilk 11´inde tek değişiklik yaparak sol bekte İsmail´in yerine Denswil´e görev vermesi bekleniyor.
KASIMPAŞA İLE 25´İNCİ RANDEVU
Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da oynayacakları maçla birlikte ligde 25´inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 24 maçın 11'ini Trabzonspor, 6´sını Kasımpaşa kazanırken, 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 2007-08 sezonunda başlayan rekabette Trabzonspor rakip fileleri 45 kez havalandırırken, Kasımpaşa buna 33 golle karşılık verdi.
MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin muhtemel 11´i şöyle: "UğurcanPeres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius
SAKAT: Trondsen, (Djaniny belirsiz)
CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-09-17 10:10:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.