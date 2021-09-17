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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor ile Kasımpaşa 25. randevuda

İHA

Trabzonspor ile Kasımpaşa 25. randevuda

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da oynayacakları müsabakayla 25. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, yarın saat 16.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 24 maçın 11'ini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordomavililer, Süper Lig'de 20072008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 45 kez havalandırırken, Kasımpaşa 33 golle karşılık verdi.

İstanbul'daki maçlarda Trabzonspor 1 farkla üsttün
Trabzonspor, Kasımpaşa'ya karşı deplasmanda oynadığı 12 maçın 4'ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 43 kazanırken, İstanbul'daki maçı ise Trabzonspor 21 kazanmıştı.

Trabzonspor 19 maçtır deplasmanda yenilmiyor
Süper Lig'de deplasmanda 19 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılması halinde ise 198182 arasında elde ettiği 20 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etmiş olacak. Söz konusu dönemde Karadeniz ekibi 7 galibiyet ve 11 beraberlik elde etmişti. Geçtiğimiz sezonun 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 11'lik eşitlikle dönen bordomavililer söz konusu tarihten beri dış sahada yenilmiyor. Bordomavililer bu süreçte ise 10 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti.

Trondsen yok, Djaniny belirsiz
Trabzonspor'da, Trondsen Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Hafta içinde takımdan ayrı çalışmalar sürdüren Djaniny'in durumu belirsizliğini koruyor. Dorukhan Toköz ise takıma dönerken, Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde Kasımpaşa maçında forma giyebilecek. İsmail Köybaşı ve Abdulkadir Ömür'ün formsuzluğu yabancı kuralı nedeniyle Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı düşündürürken, Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:
"Uğurcan, Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo, Denswill, Berat, Hamsik, Gervinho, Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius."

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