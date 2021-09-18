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Akyüz ailesi 200 yıldır tuzculuk yapıyor 4 nesildir aynı sokakta aynı dükkanda tuz satıyorlar

İHA

Akyüz ailesi 200 yıldır tuzculuk yapıyor 4 nesildir aynı sokakta aynı dükkanda tuz satıyorlar

Trabzon’un Of ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Engin Akyüz dededen kalma 2 asırlık tuzcu dükkanını işletiyor.
4 nesildir tuzcu dükkanı işleten Akyüz ailesi, yaklaşık 200 yıldır mesleklerini devam ettiriyor. Akyüz ailesi, 2 asırdır aynı sokakta ve aynı dükkanda tuzculuk yaptıkları için sokağa dahi Tuzcu Sokağı adı verilmiş. Eskiden hayvancılık fazla olduğundan tuzun büyük önem taşıdığını belirten Engin Akyüz, şimdilerde pek fazla işleri olmadığını söyledi. Dededen kalan mesleği sürdürmek için hala bu işi yaptığını dile getiren Akyüz, şuan sadece turşu kurmak için tuz talebinin olduğunu belirtti. En büyük dedelerinden kalma 200 yıllık antika kasalarının olduğunu belirten Akyüz, antikacıların kasayı istediğini fakat hatırası olduğu için kasayı kimseye satmadıklarını ifade etti.
Tuzcu dükkanının geçmişinden bahseden Engin Akyüz, "Eskiden tuz değerli ve fazla bulunmayan bir üründü. En büyük dedem bu dükkanı 200 yıl önce açtı. O zaman bu dükkan ahşaptı. Sonra dedem (babamın babası) bu dükkanı işletmeye devam ettirdi. Babam da işlettikten sonra ben devraldım bu mesleği. 50 yıldır bu dükkanı ben işletiyorum. 50 yıl babam, 50 yıl dedem işletti. 50 yıl da büyük dedemiz çalıştırdı bu dükkanı. Yaklaşık 200 yıldır bu dükkanda tuz satıyoruz. Eskiden beri bu işi yapıyoruz. Atadan bize kaldı. Eskiden gemilerle buraya tuz gelirdi. Dedelerimiz bu işi yapardı sonraki nesiller de devam ettirdi. Tuzun yanında gaz yağı da satardılar bu dükkanda. Eskiden hayvancılık vardı şimdi fazla yok. Tuzculuk ve tuzun önemi vardı. Şuan sadece burayı bir adres olarak kullanıyoruz. Büyüklerimizden miras aldığımız dükkanı yaşatmaya çalışıyoruz. Doğduk doğalı bu işin içindeyiz. Babam vefat ettikten sonra bu işi biz devraldık. Bizden sonra bu işi yapacak kimse yok. Kaya tuzu satıyoruz. Farklı şehirlerden tuz alıyoruz. Şuan fazla talep yok. Bizi tuzcu olarak bilirler. Bu sokağın adı bile 'Tuzcu Sokak’tır" dedi.
Dükkanlarında büyük dedelerinden kalma 200 yıllık antika kasalarının olduğunu belirten Akyüz, "Büyük dedemizden bize miras kalan bir de antika kasamız var. Çok eski bir kasa. İsteyen antikacılar oldu fakat satmayı düşünmüyoruz. Hatıra olarak saklıyoruz. Bunun değeri parayla ölçülemez" diye konuştu.

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