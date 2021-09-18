Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu FK: 5-0

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Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-

STAT: Yavuz Selim

HAKEMLER: Selim Özen, Burak Gültek, Muhammed Yıldız

HEKİMOĞLU TRABZON: ÖzkanOnur, Yasin, Yunus Emre, Muhammed Ali, Caner(Dk.79 Ahmet), Halil İbrahim(Dk.79 Berkay), Tunahan, Hakan Yeşil, Kerem(Dk.46 Hakan Demir), Ethem(Dk.71 Abdulkadir)

NİĞDE ANADOLU FK: EnesRıza, Adem(Dk.79 Alperen), Aykut, Cumhur, Emre(Dk.82 Berat), Atalay(Dk.65 Mustafa), Recep(Dk.65 Murat), Ferhat(Dk.82 Tuncay), Muhammet, Polat

GOLLER: Dk.39-60 Caner, Dk.74 Abdulkadir, Dk.81 Ahmet, Dk.86 Hakan Demir (Hekimoğlu Trabzon)

SARI KARTLAR: Hakan Yeşil (Hekimoğlu Trabzon)Aykut (Niğde Anadolu FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 3´üncü hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK´yı 5-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 39'uncu ve 60´ıncı dakikalarda Caner, 74´üncü dakikada Abdulkadir, 81´inci dakikada Ahmet ve 86´ncı dakikada Hakan Demir kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-09-18 17:20:01



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