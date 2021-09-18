Trabzon Genç Fest'te Ekin Uzunlar rüzgarı

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği ‘Trabzon Genç Fest’ gençleri coşturmaya devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar ilçesindeki Millet Bahçesi’nde organize edilen ve 3 gün sürecek ‘Trabzon Genç Fest’in 2. gününde de coşku hakimdi. Pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenen etkinlikliğe katılan misafirlere Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu da eşlik etti.

Konser alanına gelen kalabalığa hitap eden Başkan Zorluoğlu, “Göreve başladığımız ilk günden itibaren ‘Sıkıcı şehirler gelişemez’ anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Trabzon’u daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Size Murat amcanız, Murat ağabeyiniz, Başkan amcanız olarak diyorum ki; bu şehirde daha fazla konser olacak. Bu şehirde daha fazla festival olacak. Bu şehirde daha fazla edebiyat söyleşisi, şiir dinletisi olacak. Bu şehirde sizler daha fazla tiyatro, daha fazla sinema seyredeceksiniz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, konuşmasının ardından sahneyi Sanatçı Ekin Uzunlar’a bıraktı. Uzunlar, Trabzon’da böyle bir organizasyon gerçekleştirdiği için Başkan Zorluoğlu’na teşekkür etti. Alanda bulunan kalabalık, Ekin Uzunlar konserinde doyasıya eğlendi.

Konser devam ederken yeniden sahneye çıkan Başkan Zorluoğlu, Ekin Uzunlar’a çiçek takdim etti. Ardından Başkan Zorluoğlu ve Uzunlar birlikte türkü söyledi.

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