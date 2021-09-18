Trabzon Millet Bahçesi'nde Ekin Uzunlar rüzgarı



Fatih TURAN-Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)TRABZON'da hizmete açılan Millet Bahçesi'nde, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 'Trabzon Genç Fest' etkinliğinde Karadeniz müzğinin sevilen sanatçısı sanatçı Ekin Uzanlar sahne aldı. Uzunlar, sahne performansı ve kemençe resitali ile dinleyicilerin beğenisini topladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yerine yapılıp, kısa süre önce hizmete açılan spor temalı Millet Bahçesi´nde, 3 gün süreyle 'Trabzon Genç Fest' adlı etkinlik düzenlendi. Etkinliğin 2'nci gününde Karadeniz müziğinin sevilen ismi sanatçı Ekin Uzunlar, memleketi Trabzon'da, sahne aldı, verdiği konserle sevenleriyle buluştu. Konser alanında oluşturulan kontrol noktalarında da katılımcılardan, aşı kartı ya da PCR testi istendi. Sahnede eserlerini seslendiren Uzunlar, sahne performansı ve kemençe resitali ile dinleyicilerin beğenisini topladı. Uzunlar, sahnede beline doladığı gömleğini ise sahneye davet ettiği hayranı 'Serebral palsi' hastası Nazlı Eyüboğlu'na hediye etti. Hediye karşısında duygu dolu anlar yaşayan Eyüboğlu, 'Ekin abi seni çok seviyorum' diyerek bağırırken, Ekin Uzunlar da 'artık Uzungöl'de bir kuymak ısmarlarsın' esprisinde bulundu. Sahnede memleketinde olmanın gururu, mutluluğu ve heyecanı içinde olduğunu söyleyen Uzunlar, ligde iyi giden takımı Trabzonspor'a da şampiyonluk yarışında başarı dileklerinde bulundu.

'SIKICI ŞEHİRLER GELİŞMEZ'

Konseri sahne önünden izleyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, artık kente bu tarz sanatsal etkinliklerin fazlasıyla düzenleneceğini belirterek, herkese teşekkür etti. Zorluoğlu, "Gençler, sıkıcı şehirler gelişmez, hep birlikte bu kenti çok daha cazip, çok daha yaşanabilir hale getireceğiz. Sizlere Murat amcanız, Murat ağabeyiniz olarak, şunu söylüyorum; bu şehirde daha fazla konser, festival, edebiyat söyleşisi, şiir dinletisi olacak. Bu şehirde sizler daha fazla tiyatro ve sinema seyredeceksiniz" dedi. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-09-18 23:51:01



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