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Uzungöllü turizmciler 2021 yılı turizm sezonundan memnun Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş: “Pandemiye rağmen 2021 yılı turizm sezonu çok iyi geçti” “Geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 hatta yüzde 150 daha fazla bir turizm hareketliliği yaşadık” “Uzungöl İmar Planı 2019’da askıya çıktı; Askıya çıkan imar yöre halkının beklentilerini karşılamadığı için mahkeme süreçleri başladı, itirazlarımız oldu” “Uzungöl’ün yeni imar planına yönelik beklentimiz olumlu yönde; İlgili bakanlık tarafından yöre halkının taleplerinin yüzde 80’i kabul edilebilir olarak görüldü”

İHA

Uzungöllü turizmciler 2021 yılı turizm sezonundan memnun Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş: “Pandemiye rağmen 2021 yılı turizm sezonu çok iyi geçti” “Geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 hatta yüzde 150 daha fazla bir turizm hareketliliği yaşadık” “Uzungöl İmar Planı 2019’da askıya çıktı; Askıya çıkan imar yöre halkının beklentilerini karşılamadığı için mahkeme süreçleri başladı, itirazlarımız oldu” “Uzungöl’ün yeni imar planına yönelik beklentimiz olumlu yönde; İlgili bakanlık tarafından yöre halkının taleplerinin yüzde 80’i kabul edilebilir olarak görüldü”

Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de pandemiye rağmen 2021 yılında turizm hareketliliğinin geçtiğimiz yıla oranla çok daha iyi geçtiği belirtildi.
Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içerisindeki Uzungöl’de turizmcilerin yüzleri turizm sezonunun bitmesine az bir süre kala gülmeye devam ediyor. Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, pandemiye rağmen 2021 yılı yaz sezonunda turizmin hareketli geçtiğini söyledi.
Keleş, “2021 yılının 2020 yılına göre pandemiye rağmen çok daha iyi ve verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Geçen yıla göre yüzde 100 hatta yüzde 150 bir turist hareketliliği yaşandı. Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi burada da işletmeler 2020 yılında kapalıydı. Uzungöl hem yaz hem kış turizminde hizmet verebilecek bir merkez. Tesislerimiz 45 yıldızlı. Gelen misafirlerimiz hem göl çevresinde hem de orman içi ve dere boyu yürüyüş yapma imkanları var. Doğası ile burası bir cennet” dedi.
Uzungöllü turizmciler olarak hem pandemi hem de dönem dönem farklı sorunlarla da mücadele ettiklerini belirten Keleş “Uzungöl de geçen yıllar içerisinde bir kaç kez imar planı yapılmış ama bu planlar vatandaşın davaları sonucu mahkemelerce iptal edilmişti. Uzungöl imar planı 2019’da askıya çıktı. Askıya çıkan imar bizim beklentilerimizi karşılamamıştır. Hem vatandaşların hem yöre halkının ihtiyaçlarını cevap vermediği için mahkeme süreçleri başladı, itirazlarımız oldu. İtirazlarımız sonunda mahkemeden gelen mahkeme kararıyla kısmen yine askıya çıkarılmış imarla ilgili biz oluşturduğumuz platformlarla taleplerimizin ve ihtiyaçlarını karşılanması için çalışmalarımızı yaptık. Temmuz’un 18’nde aksıdan indi. 2 aylık süre vardı. Bakanlıktan bize söylenen ‘2 ay önemli değil biz bu süreyi daha da uzatabiliriz’ yönünde. Bizim talebimizi karşılayacak şekilde yeni bir imar planı hazırlayacaklarını söylediler. En kısa zamanda yeni imar planı inşallah askıya çıkacaktır. Daha önce Uzungöl’ün dışında planlar hazırlandığı için olumlu bir sonuç elde edilememişti. Muhtarlık, belediye başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları ile bir platform oluşturduk ve bakanlığa başvurularımız oldu. Belediye başkanımızla bir çalışmamız oldu. Şuanda imar planı çalışmasında bakanlık taleplerimizin yüzde 80’ni karşılayacaklarını söylüyorlar. Beklentimiz olumlu yönde” diye konuştu.
Uzungöl manzarasının en iyi izlenebildiği Klazomat Küme Evleri bölgesinin Uzungöl'ün yeni cazibe merkezi olduğuna dikkat çeken Mehmet Keleş “Bu bölgede başta trafik sorunu, alt yapı sorunu, park sorunu ve imar sorunu var. Bakanlıktan bu bölgenin de imar planına alınmasını istedik. Maalesef burayı düşünmüyorlar. Biz bu alanında plan içine alınmasını istedik. Tabi bizde yoğun yapılaşma istemiyoruz. Ancak, burası turistlerin en fazla uğradığı bir bölge olması hasebiyle, hem trafik hem de yapılaşma sorunu mevcut. Dolayısı ile bizim istediğimiz plan içine alınıp yoğun bir yapılaşma olmadan kısıtlı da olsa buradaki talebi karşılayarak doğal yöntemlerle buradaki hizmet kalitesini arttırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Uzungöl’ün genel olarak bir kaç kategoride eksikliklerin olduğunu ve bunla alakalı çalışmaların, taleplerin bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini de vurgulayan Keleş, başta sabit sürekli bir ambulanslarının olmadığını ve en yakın sağlık merkezinin Uzungöl’e 50 km mesafede olduğunu ifade ederek 3 turistin bu yıl ambulansın bölgeye geç gelmesi nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini sözlerine ekledi.

Kuveytli turistler bölgeyi çok seviyor
Profesyonel turist rehberi Kudret Öztürk de bu yıl bölgeye çok sayıda Kuveytli turistin tercih ettiğini söyledi. Öztürk “Kuveytli turistler Doğu Karadeniz’i, Uzungöl ve Ayder’i çok sevdiler. Diğer Arap turistlere göre de daha fazla döviz bıraktılar. Ayrıca sosyal medya organlarından yaptıkları paylaşımlarla bol bol Uzungöl’ün reklamlarını yapıyorlar. Uzungöl tabiatın doğanın en güzel görüntülerini bizlere sunuyor. Dağların arasında bir göl ve iki çift minare onları çok mutlu ediyor. Mutluluklarını ülkelerine gittiklerinde anlatarak çevrelerindeki en az 35 arkadaşlarının daha ülkemize gelmelerini sağlıyorlar” ifadelerini kullandı.

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