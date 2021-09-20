Yaylada gökkuşağı güzelliği

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Salim SARIKOÇ/KÖPRÜBAŞI (Trabzon),(DHA)-TRABZON'un Köprübaşı ilçesine bağlı Taşlı Yaylası'nda oluşan gökkuşağı, renkli görüntüler oluşturdu.

Köprübaşı ilçesine bağlı 2 bin 300 metre yükseklikteki Taşlı Yaylası'nda sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası güneşin açmasıyla gökkuşağı oluştu, ortaya güzel görüntüler çıktı. Yayla sakinleri manzaranın tadını çıkarırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Köprübaşı Salim SARIKOÇ

2021-09-20 11:25:02



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