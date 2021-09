Sezonun ilk günü gibi tezgahlarda istavrit bolluğu sürüyor Trabzon’da istavritin kilosu 7,5-15 TL arasında satılırken bir hafta önce tanesi 20-25 TL’de satılan palamut 40 TL’ye kadar yükseldi

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de kalkmasının ardından Karadeniz’e açılan tekneler ilk günler genellikle bol istavrit avlarken, bu bolluk neredeyse kesintisiz olarak bugüne kadar devam etti.

Trabzon’da tezgahlarda istavritin kilosu 7,515 TL arasında satılırken, bir hafta önce tanesi 2025 TL’den satılan palamudun tanesi 40 TL’ye kadar çıktı. Bugünlerde tezgahlarda bol görülen hamsi ise kilosu 1520 TL arasında satılıyor.

Balıkçılar, bugünlerde özellikle istavritte son yılların en bereketli sezonunu yaşadıklarını belirtirken, bir hafta önce görülen palamudun ise kayıp olduğunu söylediler.

İstavritin kilosunu 7,5 TL’ye satmalarına rağmen yine de müşteri bulmakta zorluk çektiklerini belirten balıkçı esnafından Kemal Can Çakıcı, “Hamsi 15 TL, istavriti 7,5 TL’den satıyoruz. Palamudu bu sezon bir iki kez gördük ancak bugünlerde tekrar kayıplarda. Fiyatı neredeyse iki kat arttı. İstavritin kilosunu 7,5 TL’ye satmamıza rağmen yine de müşteri yok. Şu an palamudun dışında balığın en bol dönemi diyebiliriz. Sezon böyle devam ederse hem bizim için hem de vatandaş için iyi olur. Hamsiden yana umudumuz var” diye konuştu.

Balıkçı esnafından Sedat Köz de istavritin kilosu 7,5 TL’ye kadar düştüğünü belirtirken bugünlerde palamudun olmadığını ancak ilerleyen günlerde tekrar görüneceğini umut ettiklerini söyledi.

Balıkçı esnafından Çetin Kavzoğlu da sezonun iyi başladığını ancak bugünlerde palamutta bir düşüşün yaşandığını belirterek, “Palamutta bu sene düşüş var, inşallah ilerleyen günlerde daha çok olacak diye umut ediyoruz. İstavritin kilosunu 15 TL, çinekop 40 TL, sargan 4045 TL, levrek 70 TL, mezgit 1560 TL arası. Barbun 40 TL, palamut tanesi 40 TL, hamsi 20 TL’den satıyoruz. Her keseye göre fiyatlarımız var. Sezon yeni başladı inşallah iyi olacak, umutluyuz” dedi.

