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Yangında ölen baba 3 çocuğu toprağa verildi; anne ailesini kurtarmaya çalışmış

DHA

Yangında ölen baba 3 çocuğu toprağa verildi; anne ailesini kurtarmaya çalışmış


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ VAKFIKEBİR (Trabzon),(DHA)-  SAKARYA'da evde sobanın parlaması nedeniyle çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 3 çocuğu, Trabzon´un Vakfıkebir ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşi ile 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangından son anda kurtulan anne Pınar Bekçi´nin, tatil için kaldıkları evin önündeki ayakkabıları yağmurdan korumak için dışarıya çıktığı, yöneldiği alevler arasında da ailesini kurtarmaya çabaladığı ortaya çıktı. 
Sakarya´nın Geyve ilçesine bağlı Bağcaz Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde, sobanın parlamasıyla çıkan yangında Bayram Bekçi (37) ile çocukları Ömer Faruk (11), Dilara (14) ve Eslem Asaf (1), hayatını kaybetti. Anne Pınar Bekçi´nin dakikalar önce kapı önüne çıktığı yangında yaralanan çocuğu Eymen (4) ise hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Küçük çocuğun tedavisi sürerken, hayatını kaybeden baba ve 3 çocuğunun cenazeleri de memleketleri Trabzon´a gönderildi.
İLÇEDE HÜZÜNLÜ UĞURLAMA
Yangında yaşamını yitiren baba ve 3 çocuğu için Trabzon´un Vakfıkebir ilçesi Çavuşlu Mahallesi´nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Aslan Uzan, İlçe Belediye Başkan vekili Ali Bayram Tanrıverdi ile çok sayıda kişi katıldı. Bekçi ailesi fertleri, cenazede taziyeleri kabul etti. Yangında oğlu ve 3 torununu kaybeden Necmettin Bekçi de, ayakta durmakta güçlük çekti. Tabutların başında gözyaşı döken Necmettin Bekçi, "Gidiyor musun oğlum, uyan. Bu kadar derin uyku olur mu oğlum ? Aç yüzünü de seslen bana yavrum" diyerek gözyaşı döktü.
Çavuşlu Merkez Camii´nde öğlen kılınan cenaze namazlarının ardından baba ve 3 çocuğu, gözyaşları içinde mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
'AYAKKABILAR ISLANMASIN' DİYE DIŞARI ÇIKMIŞ
Yangından son anda kurtulan Pınar Bekçi´nin, tatil için kaldıkları evin önündeki ayakkabıları yağmurdan korumak için dışarıya çıktığı, yöneldiği alevler arasında da ailesini kurtarmaya çabaladığı ortaya çıktı. Ailenin akrabası Hasan Çelik, yangın sonrası olay yerine ulaştığı korku dolu o anları anlattı. Çelik "Bayram, çocukları ile beraber arkadaşının evine tatil için gitti. Akşam soğuk olunca `çocuklar üşümesin´ diye sobayı yakmak istediler. Dışarıda da yağmur yağıyormuş. Bayram´ın eşi `ayakkabılar ıslanmasın´ diye kapı önünden ayakkabıları almak istemiş. Oğlu Eymen ile annesi arasında bir kapı varmış. Ayakkabıları alıp içeriye dönerken yüzüne alev vurmuş. Oğlu Eymen´in sesini duymuş. Kapıya vuruyormuş oğlu. Ama kapıyı açamamış. Kapıyı açtığında oğlunun yanmış bedenini kucaklamış ama etleri eline yapışmış. Üzerindeki hırka ile oğlunu sararak çıkarmış yangından. Sonra yangına dönüp, çocuklara ve eşine seslenmiş. Çocukların sesini bir defa duyabilmiş. Anne Pınar yara almadan kurtuldu, 4 yaşındaki Eymen Ankara´da tedavide, durumu kritikmiş. Allah´tan umut kesilmez" dedi.
`ARKADAŞINA KENDİ YAPTIĞI EVDE ÇOCUKLARI İLE CAN VERDİ´
Akraba Mustafa Bekçi de, halen daha olayın şokunu atlatamadıklarını söyledi. Bekçi, "Bayram´ın çok yakın bir arkadaşının eviydi orası. Bayram, inşaatçı olduğu için o evi de kendisi yapmıştı. Çocuklar üşüyünce, sobayı yakmak istemişler. Yangında çevredekiler müdahale etmek istemiş ama camlardaki demir korkuluklar olduğu için kimse müdahale edememiş. Haberi gece vakti öğrendik. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Arkadaşına kendi yaptığı evde çocukları ile can verdi" diye konuştu.
Yakınları Pınar Bekçi'nin eşi ve çocuklarının cenazesi için ilçeye geldiğini belirtirken, tören sırasında evde olduğunu söylediler.
 
DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN
2021-09-20 15:59:29

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