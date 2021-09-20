Trabzonspor´dan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan açıklaması

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor Kulübü´nden, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz´ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz´ün sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Abdulkadir Parmak´ın yapılan muayenesi ve bugün çekilen MR´ı neticesinde sol uyluk arka adalesinde grade 1 kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir. Aynı müsabakada rakip oyuncuyla girdiği ikili mücadelede sağ kalçasına aldığı darbe sonrası zorlanma tespit edilen Dorukhan´ın ise çekilen MR´ında sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-09-20 17:14:11
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