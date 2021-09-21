Trabzonspor Konya'ya rekor için gidiyor

Süper Lig'de oynadığı son 20 maçı kaybetmeyen Trabzonspor, Konya deplasmanına hem 3 puan hem de yeni bir rekor için gidiyor.

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puanla averajla Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alan Trabzonspor, 23 Eylül Perşembe günü kritik Konyaspor deplasmanına çıkacak. Bordomavililer, sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde 198182 yılları arasında elde ettiği 20 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisini geçerek yeni bir rekora imza atmış olacak.

198182 sezonunda deplasmanda 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor, 198283 sezonunda ise seriye devam etmişti. 198283 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda yapılan bakım ve inşaat çalışmaları nedeniyle sezonun ilk yarısındaki maçlarını deplasmanda oynamıştı.

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren bordomavililer kulüp tarihindeki yeni rekorlara da imza atıyor. Trabzonspor, Konya deplasmanından da puan ile ayrılırsa, 21 maç ile dış sahada kulüp tarihinin en uzun namağlup serisini elde edecek.

Bordomavililerin dış sahadaki yenilmezlik serisi 7 Kasım 2020’de Aytemiz Alanyaspor ile 11 berabere kalınan maçın ardından başlamıştı. Söz konusu maçlarda 11 galibiyet ve 9 beraberlikle elde eden Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetiminde seriyi sürdürmek istiyor.

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