Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilen Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı hakim karşısında 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı suçlamaları kabul etmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilen Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı hakim karşısında 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı suçlamaları kabul etmedi

İHA

Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilen Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı hakim karşısında 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı suçlamaları kabul etmedi

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi’nde 15 Ağustos 2017’de bir çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak’ın öldürülmesinden sorumlu oldukları şüphesiyle tutuklanan şüphelilerin ilk duruşması görüldü. Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilmiş halde bulunan Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı suçlamaları kabul etmezken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi’nde, 15 Ağustos 2017’de yaşanan olayda, 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak, göğsüne bıçak saplanmış ve başı taşla ezilmiş halde ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Cinayeti aydınlatmak için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ile Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri faili meçhul olarak kalan Pınar Kaynak cinayetini çözmek için özel birim kurdu. Her bir ayrıntıyı ile tek tek inceleyen jandarma ekipleri, Kaynak’a ait cep telefonunun kayıp olduğunu tespit etti. Cep telefonunun sinyallerinden yola çıkan jandarma ekipleri, Mustafa Gülyüz'e ait olan hattın kayıp telefondan sinyal verdiğini belirledi. Bunun üzerine hareket eden jandarma ekipleri, Kocaeli’nde bulunan Mustafa Gülyüz'ü gözaltına alarak Trabzon’a getirdi. Buradaki ifadesinde Mustafa Gülyüz'ün cep telefonunu Pazarkapı’da bir yerden aldığını ve İstanbul’da sattığını öne sürdü. Jandarmada DNA’sı için kendisinden kan alınan Mustafa Gülyüz'ün sonuçları Ankara Jandarma Kriminal Komutanlığa gönderildi. Burada yapılan eşleşmede Pınar Kaynak’ın üzerinden alınan sperm örneğiyle uyuştuğu tespit edildi.

Tornavida da kan izleri tespit edilmişti
Yeniden sorgulanan Mustafa Gülyüz bu durum üzerine kendisinin Pınar Kaynak ile ilişkiye girdiğini ama öldürmediğini öne sürdü. Mustafa Gülyüz ifadesinde “Necati Parmak isimli arkadaşımın evinde otururken akşam markete arkadaşıma ait minibüs ile gittik. Geri dönerken, Pınar Kaynak’ı gördük arabaya aldık” bilgisini verdi. Bu ifadenin ardından Necati Parmak’nın evinde ve arabasında arama yapıldı. Pınar Kaynak’ın göğüs kısmında tornavida ile zorlandığını daha önceden tespit eden ekipler, Necati Parmak'ın evinde buldukları bir adet tornavida üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede ise tornavida da kan izleri tespit etti. Tüm bunların ardından gözaltına alınarak "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme ve tecavüz" iddiasıyla adliyeye çıkartılan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu sanıklar bir süre sonra güvenlik gerekçesiyle farklı illerdeki cezaevlerine gönderildi.

"Beraber esrar içtik"
Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilmiş halde bulunan Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı hakim karşısına çıktı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya farklı illerdeki cezaevlerinde tutuklu bulundukları için Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan 2 sanık, suçlamaları kabul etmedi. Pınar Kaynak'ın ailesinin, tanıkların ve tarafların avukatlarının katıldığı duruşmada savunma yapan sanık Mustafa Gülyüz, Pınar Kaynak'ı yakından tanımadığını belirterek, "Sadece arkadaşlarımın yanında görünce selamlaşıyorduk. Olay akşamı Necati ile buluştuk. Kendisiyle Çukurçayır Mahallesi'ne gitmek için yola çıktık. Yolda karşılaştığımız ve köprüde oturan kızı görünce, yanına yaklaştık. Kolu ve yüzü yaralı haldeydi. Aracımıza aldığımız kadınla olay mahalline gittik. Bize 'alkol var mı?' diye sordu. Esrar vardı hep birlikte esrar içtik. Saat 23.00'da eşinin aramasıyla bizi orda bırakan Necati, araçla ayrılıp, evine gitti. Maktulle ilişkiye girdik. Bir süre orada oturduk. 'Gidelim' dememe rağmen benle gelmedi. Oradan ayrılıp, yürüyerek eve gittim. Sonrasını bilmiyorum" dedi.
Mahkeme başkanının maktule ait adli tıp raporunda zorlama ve tecavüz şüphesine yönelik sorusu üzerine Gülyüz, tecavüz iddiasını kabul etmedi. Gülyüz, cinayet iddiasını da kabul etmediğini vurgulayarak, "Tecavüz iddiasını kabul etmiyorum. Öyle bir şey olsa çevredeki evlerden duyan, gören olurdu. Sonrasında neler yaşandığı bilmiyorum. Cinayette bir dahlim yok. Ertesi gün kalktığımda sabah polisleri, olay yerine giderken gördüm. Cinayet iddiasını kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

"Sabah işe gittiğimde, olayı durakta duydum"
Cinayete yardım ettiği öne sürülen Necati Parmak ise, suçlamaları kabul etmeyerek, "Eşim arayınca, onları bırakıp, araçla bölgeden ayrıldım. Eve geldiğimde, terasta içki içerken, motosikletli bazı şahısların, olay yerine doğru gittiğini gördüm. Bunlar, bölgede geri dönüşüm atıkları toplayan kişilerdi. Kim olduklarını bilmiyorum. Sabah işe gittiğimde, olayı durakta duydum. Telefonla Mustafa'yı aradım. 'akşam ki kadın öldürülmüş' dedim. O da 'cinayeti kim işlediğini bilmediğini, en son kadını bırakıp, bölgeden ayrıldığını' söyledi" ifadelerini kullandı.

"Bu olayda farklı kişilerinin de olduğunu düşünüyorum"
Duruşmaya katılan baba Mehmet Kaynak da İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece geç saatlerinde kızım vahşice öldürüldü. Eziyet çektirilerek, bıçakla ve kafası taşla ezilerek öldürüldü. Ben bunu kendime yediremiyorum. Böyle bir cinayet daha önce Trabzon'da işlenmedi. 4 yıl sonra failleri bulundu. Tutuklu olarak yargılanıyorlar. Dosya gizli olduğu için içeriğini bilemiyoruz. Bu olayda farklı kişilerinin de olduğunu düşünüyorum. 2 kişi yakalandı ama gizli dosya olduğu için bilemiyoruz" diye konuştu.
Mahkemeye heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 23 Kasım'a erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avcı, kritik Konyaspor maçı öncesi uyardı
YEREL HABERLER Avcı, kritik Konyaspor maçı öncesi uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yaşayan Trabzonlu çifte anlamlı jest
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yaşayan Trabzonlu ...
Trabzonspor Konya'ya rekor için gidiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor Konya'ya rekor için gidiyor
Trabzonspor´da Abdullah Avcı, 6 oyuncusundan vazgeçmiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Abdullah Avcı, 6 oyuncusundan ...
Bal üretiminde önemli düşüş Doğu Karadeniz Bölgesinde olumsuz hava şartları bal üretimini yüzde 70 oranında azalttı
YEREL HABERLER Bal üretiminde önemli düşüş Doğu Karadeniz Bölgesinde ...
Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz ...
Trabzonspor´dan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor´dan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan ...
Yangında ölen baba ve 3 çocuğu toprağa verildi; anne ailesini kurtarmaya çalışmış / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Yangında ölen baba ve 3 çocuğu toprağa verildi; anne ...
Trabzon'a cinayet
YEREL HABERLER Trabzon'a cinayet
Yangında ölen baba 3 çocuğu toprağa verildi; anne ailesini kurtarmaya çalışmış
YEREL HABERLER Yangında ölen baba 3 çocuğu toprağa verildi; anne ...
Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı 1 yaşındaki Eslem ablası Dilara ile aynı tabuta konuldu
YEREL HABERLER Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına ...
Sezonun ilk günü gibi tezgahlarda istavrit bolluğu sürüyor Trabzon’da istavritin kilosu 7,5-15 TL arasında satılırken bir hafta önce tanesi 20-25 TL’de satılan palamut 40 TL’ye kadar yükseldi
YEREL HABERLER Sezonun ilk günü gibi tezgahlarda istavrit bolluğu ...
Trabzonspor´u yabancıları sırtlıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor´u yabancıları sırtlıyor
Karadeniz´de hamsi gözüktü
YEREL HABERLER Karadeniz´de hamsi gözüktü
Yaylada gökkuşağı güzelliği
YEREL HABERLER Yaylada gökkuşağı güzelliği
Trabzonspor, 12 sezon sonra bir ilke imza attı
YEREL HABERLER Trabzonspor, 12 sezon sonra bir ilke imza attı
Karadeniz'de kirlilik; 500 metrekarede 2 bin 500 atık çıktı
YEREL HABERLER Karadeniz'de kirlilik; 500 metrekarede 2 bin 500 atık ...
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü
Kıbrıs gazisi Gaziler Günü'nde toprağa verildi
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi Gaziler Günü'nde toprağa verildi
Modifiyeli araç sahipleri cezalara tepki gösterdi Trabzon'da modifiyeli araç sahipleri adına açıklama yapan Mustafa Öztürk: "Yasal modifiyenin yasak olmadığı bir Trabzon şehri istiyoruz"
YEREL HABERLER Modifiyeli araç sahipleri cezalara tepki ...
Deplasman Avcı'sı Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dış sahadaki yenilmezliğini sürdürdü
YEREL HABERLER Deplasman Avcı'sı Trabzonspor Teknik Direktörü ...
Trabzonspor tarih yazıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor tarih yazıyor
Trabzon'da salgında anne adayı ölümleri 7 kat arttı, aşı çağrısı geldi
YEREL HABERLER Trabzon'da salgında anne adayı ölümleri 7 kat arttı, ...
Uzungöllü turizmciler 2021 yılı turizm sezonundan memnun Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş: “Pandemiye rağmen 2021 yılı turizm sezonu çok iyi geçti” “Geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 hatta yüzde 150 daha fazla bir turizm hareketliliği yaşadık” “Uzungöl İmar Planı 2019’da askıya çıktı; Askıya çıkan imar yöre halkının beklentilerini karşılamadığı için mahkeme süreçleri başladı, itirazlarımız oldu” “Uzungöl’ün yeni imar planına yönelik beklentimiz olumlu yönde; İlgili bakanlık tarafından yöre halkının taleplerinin yüzde 80’i kabul edilebilir olarak görüldü”
YEREL HABERLER Uzungöllü turizmciler 2021 yılı turizm sezonundan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.