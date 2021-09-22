Konyaspor ile Trabzonspor 41. randevuda

Konyaspor ile Trabzonspor, yarın Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 6. haftasında Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği maçta Meler'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak.

Geride kalan 5 haftada bordomavililer; 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 13 puan topladı. Yeşilbeyazlılar ise 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti ve 11 puan topladı. İki takım da bu sezon ligde maç kaybetmezken, Konyaspor sahasında 8 maçtır kaybetmiyor. Trabzonspor ise deplasmanda 20 maçtır yenilmiyor. Karadeniz ekibi sahadan galibiyetle ayrılması halinde liderlik koltuğuna oturacak.

İki takım arasında geride kalan 40 lig maçında, Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 2010 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 10 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 62 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 45 gol gördü.

Konya'da oynanan 20 karşılaşmanın 7'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 4 karşılaşmayı Konyaspor kazanırken, 9 maçta da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında ligde oynanan maçlarda bordomavililer evinde rakibini 31 mağlup ederken, deplasmanda ise 11 berabere kalmıştı.

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