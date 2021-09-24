Tarihi ilkokul müze olacak

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki tarihi Merkez İlkokulu’nda müze kurulacak.

Akçaabat Belediyesi tarafından şehir merkezine müze kazandırılacak. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in talimatları doğrultusunda nitelikli ve yaşayan bir müzenin şehre kazandırılması için çalışmalarına hız veren müze komisyonu geçtiğimiz aylarda Çaykara İlçesi Uzungöl mevkiinde bulunan Dursun Ali İnan Müzesi ziyaretinin ardından şimdi de Samsun Kent Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçeye bir müze kazandırmak için kolları sıvadıklarını belirten Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Akçaabat merkezde bulunan tarihi Merkez İlkokulu binasını restore ederek ilçemize kazandıracağız. Restorasyon için maddi destek sağlayan Vakıfbank Genel Müdürlüğüne bir kez daha teşekkür ediyorum. Yapacak olduğumuz müze istiyoruz ki ilk olma özelliğine sahip olsun. Tarihiyle, doğal güzellikleriyle, folkloru ile ve birçok özelliği ile adından sıkça söz ettiren Akçaabat’ımız; bir de kuracak olduğumuz müze ile ses getirsin. Bu konuda öncelikle değerli isimlerin yer aldığı bir müze komisyonu kurduk ve müze komisyonumuz gerekli çalışmalarını yapıyor. Araştırarak, inceleyerek ve iyi analiz ederek, ülkemizdeki hatta yurt dışındaki müzeleri inceleyerek oluşturulacak olan müzemizin temasını belirlemeye gayret ediyoruz. Komisyonumuz geçen ay Çaykara ilçesinde bulunan Dursun Ali İnan Müzesini ziyaret etti. Bu sefer de Samsun Kent Müzesinde incelemelerde bulundu. Bir yandan tema ile ilgili çalışmalarımız sürerken diğer taraftan da binanın restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve ilgili kurullar ile proje süreçlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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