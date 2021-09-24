Trabzonspor´da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 7´nci haftasında pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda, diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge ve teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları yaptı. 5´e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, Pazar günü yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-09-24 14:24:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.