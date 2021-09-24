Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge ve teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları yaptı. 5’e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordomavililer, pazar günü yapacağı antrenmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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