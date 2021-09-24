En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzon’un Tonya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, VakfıkebirTonya karayolunun Karasu mevkiinde H.F. isimli sürücü yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Kara’ya (88) çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.