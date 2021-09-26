Trabzonspor ile Alanyaspor 11. randevuda

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Trabzon'da oynayacakları maçla birlikte ligde 11. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor , yarın Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Halis Özkahya yönetecek. Yardımcılıklarını ise İbrahim Bozbey ve Aypaslan Dedeş yapacak.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 maçta Alanyaspor'un, bordomavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Karadeniz ekibi ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda turuncuyeşilliler 17 gol atarken, bordomavililer ise 10 gol kaydetti.

Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 kez kazandı. 3 müsabaka konuk takımın üstünlüğüyle biterken, 1 maçta da taraflar eşitliği bozamadı. Geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan maçı Alanyaspor 31 kazanmıştı. Alanya'da oynanan maç ise 11 beraberlikle sonuçlandı.



Trabzonspor bir engeli daha aşmak istiyor

Geçen hafta deplasmanda 81 dakika 10 kişi oynamasına rağmen Konyaspor ile 22 berabere kalan Trabzonspor, Alanyaspor'a karşı olan şansızlığını kırmak isterken, zirve yolunda ise bir engeli kayıpsız geçmek istiyor.

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