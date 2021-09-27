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Burada yetiştirilen milyonlarca alabalıklar, Türkiye’nin farklı yerlerindeki orman içi sulara bırakılıyor Trabzon’da 16 yılda 22 milyon 387 bin yavru doğal alabalık 23 ilde orman içi sulara bırakıldı

İHA

Burada yetiştirilen milyonlarca alabalıklar, Türkiye’nin farklı yerlerindeki orman içi sulara bırakılıyor Trabzon’da 16 yılda 22 milyon 387 bin yavru doğal alabalık 23 ilde orman içi sulara bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) doğayı desteklemeye devam ediyor. Trabzon’da 16 yılda 22 milyon 387 bin yavru doğal alabalık, Türkiye’nin farklı yerlerindeki orman içi sulara bırakılırken, 2021 yılında ise 2 milyon 100 bin adet yavru doğal alabalığın orman içi sulara salımı gerçekleştirildi.
Proje kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü, Trabzon Şube Müdürlüğüne bağlı Maçka Altındere Doğal Alabalık Üretim İstasyonunda, 2005 yılından bu yana kırmızı benekli doğal alabalık üretim faaliyetlerine devam edilirken, burada yetiştirilen yavru alabalıklar Türkiye’nin farklı yerlerdeki orman içi sulara bırakılıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının optimum düzeye ulaştırılması, bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu, doğal türlerimizin tanıtımı ve farkındalığın artırılması ve en önemlisi de gen kaynaklarının korunması için “Doğal Alabalık Üretimi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması” projesini 2005 yılında başlattı. Proje kapsamında 12. Bölge Müdürlüğü, Trabzon Şube Müdürlüğüne bağlı Maçka Altındere Doğal Alabalık Üretim İstasyonunda, 2005 yılından bu yana kırmızı benekli doğal alabalık üretim faaliyetleri devam ediyor.
Gen kaynaklarının korunması için Trabzon Şube Müdürlüğünce orman içi su kaynaklarından her yıl anaç balıklar alınırken, ilk aşama olan sağımlar sağlıklı bireylerden büyük bir özen ve titizlikle yapılıyor. Anaç stokların yenilenmesi ve sürekli takviye edilmesi ile geçmiş yıllara oranla yavru üretim kapasitesi artarak devam ediyor. Proje ile doğadan yakalanan damızlık bireylerden elde edilen yavru alabalıkların sadece ve sadece ebeveynlerinin ait olduğu su kaynaklarına salınması ve genetik sürüklenmenin önlenmesi amaçlanıyor.
Proje kapsamında 20042020 yılları arasında 23 il ve 48 farklı su kaynağından alınan 10 bin 750 anaçtan 20 milyon 287 bin adet yavru doğal alabalık üretilerek tabiata salındı. 2021 yılında ise 2 milyon 100 bin adet yavru doğal alabalığın orman içi sulara salımı gerçekleştirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi arasında yapılan protokol kapsamında çeşitli akademik projeler gerçekleştirilmekte ve yapılan çalışmalar bilimsel olarak da destekleniyor.
Bu kapsamda markalama ve izleme projesi, damızlık stok yönetimi ve yumurta larva kalitesinin araştırma geliştirme projesi, orman içi akarsularda doğal alabalıkların popülasyonu ve göçlerinin izlenmesi (popülasyon göç) projesi, doğal alabalık yavrularının salım sonrası davranışlarının yapay şartlarda izlenerek doğal ortamla karşılaştırılması projesi gibi projeler yürütülüyor.

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