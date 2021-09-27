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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Of için her kapıyı çalıyor

İHA

Of için her kapıyı çalıyor

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve AK Parti Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu ile 3 bakana ziyarette bulundu.
Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve AK Parti Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu ile birlikte Ankara’da önce; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve son olarak da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret ettiler.
Of yapılan ve devam eden projelerin görüşüldüğü ziyaretlerin ilki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gerçekleştirildi. Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Of Balaban Yolu ve Çaykara Yolu’nun son durumu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na bilgi verirken Bakan Karaismailoğlu’na desteklerinden ötürü teşekkür edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili Covid19 ve aşılamayla süreciyle ilgili konular istişare edilirken; Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Yeni Of Devlet Hastanesi’ne ilişkin süreci, sağlık personeli ve doktor açığıyla ilgili ve talepleri dile getirdi.
Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve beraberindekiler son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğu’nu ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu ile spor yatırımları görüşülürken; Of İlçe Stadının yanına antrenman sahası ve Ortahisar ilçesinde planlanan spor yatırımları da değerlendirildi. Bakan Kasapoğlu gerekli desteği vereceklerinin sözünü verdi.
Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve İlçe Başkanı Çapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını ziyaret ederek Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile bir araya geldi. Mahallelerde ve yaylalarda voltaj düşüklüğünden dolayı yaşanan elektrik kesintileri, aboneliklerde yaşanan problemler, ilçelerde elektrik tellerinin yer altına alınması konuları gündeme getirildi.
Of’a hizmet aşkıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Sarıalioğlu, "Of’u bir adım öteye taşımak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Of’lu hemşerilerimizden aldığımız destekle her zaman en iyisini üretmeye çalışıyoruz. Bu vesile ile yapılan ve devam eden projelerle ilgili Trabzon milletvekilimiz Salih Cora ve İlçe Başkanımız Ahmet Çapoğlu ile birlikte ziyaret ettik. Verimli ziyaretler gerçekleştirdik. Sağ olsun bakanlarımız bize çok ilgi ve alaka gösterdi. Of’a hizmet noktasında AK Parti hükümetimiz bütün olanaklarını seferber ediyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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