Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçından notlar



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 7´nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

AVCI´DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Aytemiz Alanyaspor karşısına, ligde son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları İttifak Holding Konyaspor maçındaki ilk 11´inden iki farklı isim ile çıktı. Deneyimli teknik adam kart cezalısı Hugo´nun yerine savunmada Hüseyin´e, hücum hattında ise Abdülkadir Ömür´ün yerine Djaniny´e forma verdi. Sakatlıkları bulunan Trondsen, Denswil, Koita, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan´ın yanı sıra cezalı Hugo kadroda yer almadı.

HÜSEYİN TÜRKMEN BU SEZON İLK KEZ

Trabzonspor´da kart cezalısı Vitor Hugo´nun yokluğunda Alanyaspor maçına ilk 11´de başlayan Hüseyin Türkmen, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada forma şansı buldu. Hüseyin, son olarak geride kalan sezonun 40´ncı haftasındaki Antalyaspor karşılaşmasında forma giymişti.

SALİH KAVRAZLI İLK KEZ KADRODA

Trabzonspor´un genç forvet oyuncusu Salih Kavrazlı, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte bu sezon ilk kez resmi bir müsabakanın kadrosunda kendine yer buldu.

A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KUNTZ DA MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçı için Trabzon´a gelerek, karşılaşmayı Medical Park Stadyumu´ndan takip etti.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonsporlu taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Maçın hafta içi ve geç saatte olmasının da etkisiyle tribünler önemli oranında boş kaldı. Maça gelen taraftarlar ise karşılaşma öncesi futbolcuları da tek tek tribünlere çağırıp alkışlarla moral verdi.

AĞAOĞLU, OLSEN´E FORMA HEDİYE ETTİ

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1991-92 sezonunda bordo mavili takımın formasının giyinen Danimarkalı eski oyuncuları Lars Olsen´e, Alanyaspor maçı öncesi forma verdi.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-09-27 20:02:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.