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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 11 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Djaniny'in vuruşunda savunmadan dönen topa gelişine vuran Cornelius'un şutunu kaleci Serkan Kornere çıkardı.
10. dakikada Trabzonspor sağ taraftan kullandığı korner atışında kafalardan seken top arka direkteki Djaniny'in önüne düştü. Vuruşunda ise kaleyi gitmekte olan meşin yuvarlığı Milunovic çizgi üzerinden çıkardı.
18. dakikada Juanfran'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
32. dakikada Nwkaeme'nin ceza sahası dışında yerden vuruşunda top kaleci Serkan'da kaldı.
33. dakikada ceza sahası içinde Davidson pasında, kale sahası önündeki Emre Akbaba'nın vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çıkardı.
36. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Davidson'un derinlemesine pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Diedhiou'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır, ellerinin altında ağlarla buluştu. 01
43. dakikada Bakasetas kullandığı fual atışını ceza sahası içine gönderdi. Meşin yuvarlağa iyi yükselen Cornelius topu kaleci Serkan'ın sağından ağlarla buluşturdu. 11

Stat: Medical Park
Hakemler: Halis Özkahya xx, İbrahim Bozbay xx, Alpaslan Dedeş xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres x, Edgar le xx, Hüseyin Türkmen xx, İsmail Köybaşı x, Berat xx, Hamsik xx, Djaniny xx, Bakasetas xx, Nwakaeme x, Cornelius x
Yedekler: Erce Kardeşler, Siopis, Yusuf Sarı, Abdulkadir Ömür, Gervinho, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmet Can Kaplan, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Juanfran xx, Awaziem xx, Milunovic xx, Borja xx, Fatih Aksoy xx, Umut Güneş xx, Efecen xx, Emre Akbaba xx, Davidson xx, Diedhuou xx
Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Leroy Fer, Babacar, Efkan, Wilson Eduardo, Novais, Candeias, Mevjla, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Diedhiou (dk. 36) (Aytemiz Alanyasyor), Cornelius (dk. 43) (Trabzonspor)
Sarı Kart: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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