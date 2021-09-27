Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -
STAT: Medical Park
HAKEMLER: Halis Özkahya, İbrahim Bozbey, Alpaslan Dedeş
TRABZONSPOR: Uğurcan Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail (Dk.85 Abdülkadir Ömür), Berat (Dk.64 Gervinho), Hamsik, Bakasetas (Dk.85 Siopis), Djaniny, Nwakaeme, Cornelius (Dk.78 Ahmetcan)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja (Dk.81 Tayfur), Fatih (Dk.89 Novais), Umut, Efecan (Dk.70 Candeias), Emre, Davidson (Dk.89 Eduardo), Diedhiou (Dk.70 Babacar)
GOLLER: Dk.42 Cornelius (Trabzonspor)Dk.36 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor)
KIRMIZI KART: Dk.75 Hüseyin (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Davidson, Awaziem (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig´in 7´nci haftasında Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla üst üste ikinci maçından da beraberlikle ayrılan Trabzonspor puanını 15´e yükseltirken, üç maçlık galibiyet serisi son bulan Alanyaspor ise puanını 13´e çıkardı.
5´inci dakikada İsmail´in taç atışında savunmanın arkasına sarkan Cornelius´un köşe çizgisi üzerinden içeriye çıkardığı topu Djaniny gelişine kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
10´uncu dakikada sağ kanattan Bakasetas´ın ortasında arka direkte topla buluşan Djaniny´in doğrudan kaleye gönderdiği topu Milunovic çizgi önünden çıkardı.
17´nci dakikada Emre Akbaba´nın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği topu Uğurcan kontrol etti.
32´nci dakikada Nwakaeme´nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutu kaleci Serkan kontrol etti.
33´üncü dakikada Davidson ile duvar pasıyla ceza sahasına giren Emre Akbaba, altıpasın içerisinde topla buluştuktan sonra vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan yakın mesafeden meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.
36´ncı dakikada Davidson´un orta sahadan savunmanın arkasına pasına iyi hareketlenen Diedhiou'nun ceza sahası sağından vuruşunda top Uğurcan´ın elinin altından ağlarla gitti: 0-1.
42´nci dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Bakasetas´ın penaltı noktası üzerine ortasına iki savunma oyuncusu arasından iyi yükselen Cornelius´un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
45+1´inci dakikada Davidson´un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda Uğurcan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
64´üncü dakikada Nwakaeme ceza sahası son çizgisine indikten sonra yerden dışa pasında Hamsik´in gelişine kaleye gönderdiği top, üstten auta gitti.
74´üncü dakikada Hüseyin Türkmen gördüğü ikinci sarı kart sonrası oyundan ihraç edildi.
83´üncü dakikada sol kanattan Davidson´un altıpasın gerisine çıkardığı topu Emre Akbaba gelişine kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
90+6´ncı dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Hamsik´in ön direğe ortasına iyi hareketlenen Edgar´ın kafa vuruşunda Serkan son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-09-27 22:10:44
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