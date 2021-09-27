Bülent Korkmaz: "Bizim için değerli bir puan"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, değerli bir puan aldıklarını söyledi.
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor karşılaştı. Müsabaka 11 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 1110'da daha etkin olmaları gerektiklerini belirterek, "Öncelikle takımımı kutluyorum. Şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor’a evinde yenilmeden maçı berabere bitirdik. Çok özel, bireysel yetenekleri yüksek çok oyuncuları var. Bu oyuncularla maçın skorunu değiştirebilen bir takım. Biz de kendimize göre bazı tedbirler aldık. İlk yarı ile ikinci yarısının 1112 dakikalık bölümü Trabzonspor’un kontrolünde geçti. 1110’da daha etkin olmamız gerekirdi ama maalesef olmadı. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Berabere bitti. Bizim için değerli bir puan" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.