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4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor 

DHA

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor 


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da aileler arasında takı paylaşımı nedeniyle çıkan, gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut´un, damat, babası, annesi ve kız kardeşini tabancayla vurup yaraladığı olayda, 2 hafta önce dünya evine giren doktor Burcu Bulut Keleş (30) ile meslektaşı Ümit Keleş (30) boşanıyor. Boşanmak için avukatı aracılığıyla işlemlere başladığını belirten Burcu Bulut Keleş, "Kavgayı ayırmak isteyen babam, silahını çıkartarak yere doğru 5-6 el ateş etti. Bu olay sonucunda eşim ve ailesi yaralandılar" dedi.
Olay, 25 Eylül'de 1 Nolu Bostancı Mahallesi Hasan Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş'in aileleri, 11 Eylül'de yapılan düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartıştı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 25 Eylül'de yeniden bir araya geldi. Kastamonu'ndan Trabzon'a gelen gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut, çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur Keleş'i (25) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaçan Basri Bulut ise polis ekiplerince tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki sorgusunda, "Düğününde takılan altınların damadın ailesinin istediğini öğrenince, onlara 'altınlar kızımda kalsın' dedim. Bir anda üzerime doğru yürüdüler. O sırada silahımla ateş ettim" dediği belirtilen Basri Bulut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
DOKTOR GELİN: ALTINLARI İSTEDİLER
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaşananları anlatan gelin Burcu Bulut Keleş, eşinin ailesinin takıları istemesi üzerine tartışma çıktığını söyledi. Boşanmak için avukat aracılığıyla işlemlere başladığını belirten Burcu Bulut Keleş, "Eşimle evlenme aşamasında olduğumuz zaman zarfında ve evlendikten sonra da eşimin ailesinin bize karışması nedeniyle tartışmalarımız başladı. Eşimin ailesi, giyim tarzıma, örf ve adetlerime karışmaya başladı. Evlendikten sonra da düğünde takılan altınları bizden istediler. Altınları vermek istemedim. Bana 'altınlar bizde duracak, biz saklarız' diye ısrar ettiler. Ben de altınlar 'bize ait, gerekirse bankada kasada saklarım' dedim. Bu nedenle eşim ve ailesi ile aramızda huzursuzluk başladı, devamlı tartışıyorduk. Eşim zaman zaman ailesinin evine gidip geri geldiğinde devamlı olarak benimle tartışma ortamı yapıyordu. 'Ailem ne derse, o olacak' diyordu" dedi.
'EŞİM BANA KIZIP BAĞIRDI'
Eşi ile olan tartışmalarına babasının telefon görüşmesinde şahit olduğunu belirten Burcu Bulut Keleş, "En son olay yaşanmadan 3 gün önce yine bu sebeplerle eşimle tartıştık. Bu tartışma sırasında babam Basri Bulut, telefonla beni görüntülü olarak aramıştı. Yine aramızda altın mevzusu açıldı. Eşim bana kızıp bağırdı. Telefonda babama ve anneme de bağırdı. Babam bana 'sen huzursuzsan, sana yardımcı oluruz. Evden ayrılırsan sana ev tutarım' dedi. Ben de ailemin beni desteklediğini hissetmem üzerine eşime evlilik yüzüğümü verdim ve evden ayrıldım. Dışarıda birkaç saat dolaştım, ıslandım, sonra eve geri döndüm, sonra eşimle barıştık" diye konuştu.
'ANNEME, 'BU KIZI NAMUSSUZ YETİŞTİRMİŞSİN' DEDİLER'
Eşinin ailesi tarafından kendisine ağır hakaretler yapıldığını öne süren Burcu Bulut Keleş "Annem ile babam telefon görüşmesinin üzerine Trabzon'a geldiler. İki gün otelde kaldılar, evlilik durumunun nasıl gittiğini görmek istediler. Olay günü sabahı eşimle birlikte kaldığımız evde uyandım. Eşim, babasını benimle konuşmak istediğini söyledi. Konuşmak istemedim. Buna rağmen altınları alması için babasını bizim evimize çağırdı. Bu sırada beni annem telefonla aradı, kayınpederimin geleceğini söyledim. Annem 'biz de geliyoruz, bu işi konuşalım' dedi. Eşim de bunun üzerine 'o zaman ben de ailemi getireyim' dedi ve evden ayrılarak annesi ile kız kardeşini de alıp getirdi. Hep birlikte oturup konuşmaya başladık. Konuşma esnasında eşimin annesi ve babası ile kız kardeşi devamlı beni eleştiriyordu, yine aileme benim 'açık giyindiğim, namussuz olduğum' şeklinde konuşmaları oldu. Anneme de hitaben 'bu kızı namussuz ve cahil yetiştirmişsin' diye söylediler. Annem ile babam beni savunmaya başladı, aramızda bu şekilde bir tartışma yaşandı" ifadelerini kullandı.
'KAYNANAM BANA SALDIRDI'
Babasının kavgayı ayırmak için silahını çıkardığını iddia eden Burcu Bulut Keleş, şunları söyledi:
"Kayınpederim, tartışmada 'ev benim, defolun gidin' deyince arbede çıktı. Arbede sonra kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen babam, silahını çıkartarak yere doğru 5-6 el ateş etti. Bu olay sonucunda eşim ve ailesi yaralandılar. Kaynanam Meryem Keleş, bana saldırdı. Saçımdan çekti, boğamızı tuttu. Ailem bana 'bu iş büyüyebilir, buradan ayrılalım' dedi. Annem ve babam ile birlikte dışarı çıktık, komşulara 'ambulansı ve polisi arayın' dedim. Aracıma binerek sakinleşmek için olay yerinden ayrıldım."DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2021-09-28 10:24:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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