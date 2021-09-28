Trabzonspor'dan 10 kişilik duvar Bordo-mavililer Süper Lig'de 10 kişi kaldığı son 8 maçı kaybetmedi

Trabzonspor, Süper Lig'de 10 kişi kaldığı son 8 maçı kaybetmedi. Bordomavililer söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.

Sezon başı yaptığı planlamayla şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, son iki haftada oynadığı Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını 10 kişi tamamladı. Konyaspor müsabakasında 81 dakika 10 kişi oynayan bordomavililer Aytemiz Alanyaspor müsabakasını ise uzatma bölümüyle birlikte 20 dakika 10 kişi oynadı. İki maçı da eksik tamamlamasına rağmen kaybetmeyen bordomavililerin baskılı futbolu dikkat çekti.

Karadeniz ekibi Süper Lig'de geçtiğimiz sezon ve bu sezon oynayıp kırmızı kart gördüğü son 8 maçı ise kaybetmedi. 7 maçı Abdullah Avcı döneminde oynayan bordomavililer 1 maçı ise Eddie Newton döneminde oynadı. Söz konusu maçlarda bordomavililer 2 galibiyet alırken, 6 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

İşte Trabzonspor'un kırmızı kart gördüğü son 8 maçta aldığı sonuçlar:



2020/2021 SEZONU

4. Hafta GaziantepsporTrabzonspor: 11 (Flavio dk. 89)

10.Hafta AnkaragücüTrabzonspor: 01 (Pereira dk.90)

25.Hafta TrabzonsporGaziantepspor:10 (Nwakaeme dk.90+6)

34.Hafta Çaykur RizesporTrabzonspor:00 (Vıtor Hugo dk.86)

38.Hafta GöztepeTrabzonspor: 11 (Berat Özdemir dk.67)

41.Hafta KonyasporTrabzonspor:11 (Serkan Asan dk.19)



2021/2022 SEZONU

6.Hafta KonyasporTrabzonspor: 22 (Vıtor Hugo dk.9)

7.Hafta AlanyasporTrabzonspor:11 (Hüseyin Türkmen dk.75)

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