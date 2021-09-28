Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor, Süper Lig’in 8. haftasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından core ve mobilizasyon çalışması gerçekleştirdi. 5’e 2 ve dayanıklılık çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, perşembe günü yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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